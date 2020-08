La ministra informó que hay transmisión comunitaria del virus en Capital y Banda

La ministra de Salud de la provincia, Natividad Nassif, informó que hay transmisión comunitaria del virus en el conurbano de la ciudad capital y Banda durante una conferencia de prensa, acompañada por, subsecretario de Salud, Dr. César Monti, la referente de la Secretaria Técnica de Epidemiologia, Dra. Florencia Coronel, directora de Atención Primaria de la Salud, Dra. Marta Tarchini y otros funcionarios del área de Salud.

En primer lugar, la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, manifestó: “En el conurbano Santiago del Estero, la Banda se ha iniciado la transmisión comunitaria del virus, es decir que la presencia de esta circulación viral, nos va a obligar a protegernos, a proteger y a asumir comportamientos de mucha responsabilidad social. Desde el sistema sanitario vamos preservar con acciones la salud de los vulnerables y la identificación de casos sospechosos también, vamos a identificar en cada caso positivo de covid-19 a aquellos que tienen mayores riesgos” dijo para agregar “nuestros servicios de salud, como lo vienen haciendo hasta el momento, seguirán en alerta y vamos a continuar fortaleciendo el sistema de atención primaria de salud para trabajar en territorio”.

Reflexionando la ministra expreso “A ustedes, a la población les solicitamos en el ámbito de estas acciones que se van a desarrollar desde del sistema salud, asegurar el distanciamiento social, mantener el aislamiento social, evitando reuniones familiares que no sea con el grupo conviviente, reuniones sociales entre amigos, compañeros, respetar a los casos de contactos con un positivo y con contacto de un positivo y la cuarentena de 14 días”.

“No debemos subestimar el riesgo. Es ese mismo riesgo el que nos permite actuar con decisión y fortaleza. El virus tiene presencia entre nosotros y creemos que entre todos podemos quebrar la cadena de contagios. Desde los organismos sanitarios estaremos acompañando esta decisión de quebrar la cadena de contagios. Contener la transmisión comunitaria del virus es tarea de todos”

“Vamos a identificar aquellos que tienen mayores riesgos. Nuestros servicios de salud, seguirán en alerta. Les solicitamos a la población mantener el aislamiento social, evitando reuniones familiares, sociales, de amigos, compañeros. El sistema sanitario acompañará todo lo que surja; haciendo hincapié en los más vulnerables, para estar en una permanente vigilancia epidemiológica”

Por otra parte, el subsecretario de Salud, Dr. Cesar Monti, solicito a los santiagueños asumir la responsabilidad de proteger a los más vulnerables durante esta pandemia que en Santiago del Estero que ya se cobró cuatro víctimas fatales agregando: “Pido a la población respeto por este grupo de gente, si no usamos el barbijo, mantenemos el distanciamiento social, no nos lavamos las manos e incumplimos las normativas, nos exponemos al coronavirus”, destacó el subsecretario de Salud. El Dr. Monti reconoció que el presente de la provincia es delicado y lamentó que la Capital santiagueña y La Banda hayan entrado en una fase no deseada. “Necesitamos ayuda del pueblo, claramente una porción no ha cumplido con los cuidados necesarios”.

Para finalizar, la referente de la Secretaria Técnica de Epidemiologia, Dra. Florencia Coronel, expreso: “la última semana se mantiene y aumenta el porcentaje de positividad de casos” y agregó “hablar de transmisión comunitaria, es para entender que la responsabilidad es comunitaria, todos estamos expuestos y susceptibles porque el virus circula en Capital y Banda, nos podemos contagiar en la calle, en la casa, en el supermercado, en la panadería, en la verdulería, a donde estemos. Se necesita responsabilidad individual de las medidas de cuidado, y el equipo de Salud debe pensar que cualquier persona que ingrese con síntomas compatibles con Covid- 19 es un sospechoso, más en Capital y Banda. Esta situación epidemiológica es dinámica, cambiante y entramos en etapa de circulación comunitaria. Vamos a hacer hincapié en buscar los casos positivos, los asintomáticos y haremos un seguimiento en los contactos estrechos que tengan un factor de riesgo, a embarazadas y adultos mayores para poder mitigar las complicaciones”, concluyó.