Se realizó operativo de búsqueda activa de personas con síntomas de COVID 19 en el Barrio Villa del Carmen

El Ministerio de Salud de la Provincia continúa con los operativos de búsqueda activa de personas sintomáticas y con factores de riesgo para COVID-19, una estrategia territorial para identificar de manera precoz, diagnosticar y brindar seguimiento a casos positivos y contactos estrechos de esta enfermedad, con el objetivo de mitigar la propagación del virus.

En esta oportunidad el operativo se realizó en el barrio Villa del Carmen de la capital, coordinado por la Dirección de Atención Primaria de la Salud, a cargo de la Dra. Martha Tarchini.

Un equipo de agentes sanitarios/as capacitados/as, conformado por diferentes UPAs, visitaron el barrio casa por casa, bajo la supervisión de Aldo Ardiles, supervisor de Agentes sanitarios y Graciela Rebullida, coordinadora de la UPA N° 5 del Barrio Autonomía.

“Nosotros somos trabajadores de terreno, tenemos la experiencia en este trabajo desde hace muchísimos años y hemos pasado por diferentes situaciones como operativos en el cólera, dengue, campañas de vacunación, pero esta situación de la pandemia nos ha cambiado totalmente las forma de actuar”, expresó Aldo Ardiles e hizo hincapié en “la vocación del agente sanitario que trabaja en dos pilares fundamentales como son la “prevención” y la “promoción”. En este contexto, la única manera de prevenir es cuidándonos hasta que podamos contar con una vacuna”.

El supervisor comentó que, a las personas que se detectan síntomas, se les realiza el hisopado en un lugar cercano al barrio en el que se realiza el operativo. “Contamos con el gran apoyo de Atención Primaria de la Salud (A.P.S). Hemos estado recibiendo capacitación para poder realizar los hisopados en nuestras UPAS, algo que nunca habíamos pensado realizar”, expresó Ardiles. Por último pidió a la gente que tome conciencia: “esto es muy peligroso para nuestros viejos, niños y parientes. Lamentablemente no vamos a poder contener si no tomamos conciencia y hacemos la prevención como corresponde”

Por su parte Graciela Rebullida se refirió a la actividad; “el trabajo que realizamos en el barrio Villa del Carmen consiste en visitas domiciliarias casa por casa, buscando a pacientes que tengan síntomas de COVID-19, para así poder realizar los hisopados en la UPA. Este trabajo lo realizamos con todas las medidas de bioseguridad sanitaria” y continuó “esta nueva normalidad va a traer aparejados muchos cambios. Por eso, le pedimos a la población que comprenda que lo que estamos viviendo no es algo pasajero. Esto viene para quedarse y necesitamos que cumplan con todas las medidas de prevención que nos son difíciles, pero no estamos acostumbrados como son el distanciamiento social, el uso correcto del tababoca, lavado frecuente de manos y el uso de alcohol para desinfectar los aparatos y equipos que utilizamos. Les pedimos que cuando tengan que salir de sus hogares sean responsables, que esto depende de cada uno”.

Una de las vecinas del barrio, Isabel del Valle Herrera, brindó su testimonio. “Quiero cuidarme porque tengo hijos y nietos”, -expresó- “Yo tuve un caso particular, tengo un hijo en la provincia de Jujuy y ellos se infectaron todos los de la casa. Me sentí muy mal, preocupada y angustiada. A partir de lo que me tocó vivir, les pido a toda la comunidad santiagueña que crean realmente en este virus, porque hay gente que no cree y sale a desafiar. Piensen que tienen familia y cuiden de ella, cuidémonos entre todos. Agradezco a todos los agentes sanitarios, médicos y a todas las personas que se dedican a la sanidad por su vocación y en especial por llegar al barrio para poder estar un poco más tranquila”, concluyó.