Ante los incrementos de contagios en Las Termas: Nuevos horarios de actividades y circulación

Así lo anunció el intendente, Jorge Mukdise, por Facebook. Pública Nuevo Diario que el jefe comunal sostuvo: “Hace varios días estábamos evaluando algunas medidas para proteger a nuestra ciudad de esta pandemia de la que ya todos conocemos.

Realmente me costó mucho definir los lineamientos, de algunas restricciones que vamos a tener a partir del día de mañana hablé con autoridades políticas, sanitarias, comerciantes y vecinos de la ciudad tratando de contener o de tomar la decisión que más proteja y menos perjudique a la ciudad.

Esta última semana hemos visto incrementado la cantidad de casos positivos de Covid en Las Termas tenemos un acumulado de 53 personas, de la cuales 27 se recuperaron y 26 casos activos. La mayoría y prácticamente se han detectado desde el día martes hasta hoy en el que se registraron 3 nuevos casos que llegan la suma de 26. Es momento tomar medidas y comprometerse cada uno a los cuidados. Desde que comenzó tuvimos restricciones tuvimos aislamiento tuvimos cuarentena, pero con la idea de que el virus no iba a llegar a la ciudad. El virus está acá.

Es una ciudad que tiene muchas conexiones tiene entrada por diferentes rutas nacionales, el virus está en Tucumán, Capital y zonas del interior, así que la única manera de preservar es hacer lo que ya todos conocen es él; distanciamiento, el uso de tapa boca y la higiene permanente», detalló el intendente Jorge Mukdise.

A CONTINUACIÓN LAS MEDIDAS

A partir de mañana lunes 7 y hasta el viernes 18 de septiembre:

Nuevos horarios de actividades y circulación:

LUNES A VIERNES DE 8 a 13 hs y de 17 a 20 hs.

SÁBADOS Y DOMINGOS: de 8 a 15 hs.

Fuera de ese horario no se puede circular por la ciudad, salvo personal afectado a actividades esenciales (debidamente comprobable).

Los #deliverys de comidas pueden continuar funcionando hasta las 00:00 hs. siempre que correspondan a comercios debidamente habilitados por Calidad de Vida y Rentas Municipal.

«He visto, en el sector gastronómico, que en los últimos tiempos no se cumplía con las medidas preventivas de sólo 4 por mesas, la distancia entre mesas recomendada y la correcta aplicación de las acciones preventivas. Hemos decidido mantener el delivery para que este sector no sienta tanto el impacto, pero apelo a la responsabilidad social de propietarios y clientes, no podemos estar permanentemente controlando que cada ciudadano actúe como debe», manifestó el Intendente.

Finalmente expresó: «Muchos plantean volver a fase 1, que es mucho más restrictiva. Quienes puedan quedarse en su casa porque tienen resuelta su necesidad económica no esperen a que el gobierno tenga que decretar Fase 1, quédense en sus casas y contribuyan a cortar la circulación del virus. A las personas que necesitan seguir trabajando, háganlo con absoluta responsabilidad.»