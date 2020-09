HCD: Declaró de Interés Municipal al “1° Curso de Lengua de Señas Argentina On-Line de Santiago del Estero y el Norte Argentino”

Se busca eliminar la barrera que se genera ante una situación de interacción con una persona no oyente. Se concretó la 17ma sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Capital, presidido por su titular, Humberto Eduardo Santillán, y contó con la presencia de 10 ediles. La sesión fue tranquila sin altibajos políticos, habiendo consenso en el ingreso de iniciativas como así el tratamiento de los despachos de comisión, que fueron aprobados por unanimidad. Asimismo, por iniciativa de Presidencia, se sancionó una declaración saludando a los Maestros, quienes celebrarán su día el 11 del actual. La declaración de interés municipal del curso de Lengua de Señas On Line “busca eliminar la barrera que se genera ante una situación de interacción con una persona no oyente, cualquiera fuera esta su magnitud, por el simple hecho de no estar familiarizados con su lengua; de esta manera se otorga la certeza de contar con los conocimientos necesarios para incorporarla en su vida diaria y poder entablar una conexión con la Comunidad Sorda”.

Tras el ingreso de 13 iniciativas, una de ellas se reservó y se trató sobre tablas, sancionándose por unanimidad. Al celebrarse el 11 del actual, el Día del Maestro, se trató el proyecto de Declaración de Presidencia, fundado por la concejal, Aida Luz Soria (FC), por la que “el H. Concejo Deliberante de la Capital saluda a los docentes y maestros santiagueños en su día celebrando su compromiso y dedicación con que asumen estos días la tarea tan noble de formar a nuestros niños impartiendo saberes y conocimiento y fortaleciendo los conceptos de nuestra cultura santiagueña”.

En lo inherente al orden del día, por unanimidad, se sancionaron 3 despachos de comisión:

Ordenanza, promovida por el Frente Cívico, por la cual “se declara de Interés Municipal, Social, Educativo y Cultural al “1° Curso de Lengua de Señas Argentina On-Line de Santiago del Estero y el Norte Argentino”, que se viene dictando desde el mes de Junio del corriente año, en los distintos estamentos gubernamentales, educativos, sociales y privados, de conformidad a lo preceptuado en la Ordenanza Nº 4.803/13”. Se hará entrega de copia fiel de la Ordenanza en la persona de la señora Emilse Carolina Garay, Capacitadora – Intérprete en Lengua de Señas Argentina (LSA), Fundadora del equipo “YO AMO LSA”, en ceremonia de estilo.

En los fundamentos, se indica que “la señora Emilse Carolina Garay, Capacitadora – Intérprete en Lengua de Señas Argentina (LSA), Fundadora del equipo “YO AMO LSA”, a través de una nota presentada ante la que suscribe, solicita se declare desde de interés municipal al “1° Curso de Lengua de Señas Argentina On-Line de Santiago del Estero y el Norte Argentino”, que actualmente está impartiendo la enseñanza desde el 6 de Junio del año en curso, con vistas a continuar en esta modalidad (virtual), y acogiéndose a las normativas nacionales incluyendo a personas de la Comunidad Sorda para impartir esta enseñanza de manera profesional y actualizada siendo ellos los voceros de su propia lengua natural por derecho y así generar fuente de trabajo para los mismos”.

Agrega que “el dictado de estos Cursos Inclusivos de Lengua de Señas Argentina busca eliminar la barrera que se genera ante una situación de interacción con una persona no oyente, cualquiera fuera esta su magnitud, por el simple hecho de no estar familiarizados con su lengua; de esta manera se otorga la certeza de contar con los conocimientos necesarios para incorporarla en su vida diaria y poder entablar una conexión con la Comunidad Sorda”.

Sostiene el autor que “el presente proyecto no busca limitarse en la concientización acerca de las dificultades que afrontan las personas con discapacidad auditiva, sino lograr de manera gradual una verdadera inclusión social, que redunde en el cumplimiento de los derechos humanos de las personas sordas, pero también en la posibilidad de que cada actor social pueda formar parte de ese proceso integrador, adquiriendo las herramientas y preparación para utilizar la Lengua de Señas con quienes la adopten como su forma de comunicación, y de esta manera instaurar el reconocimiento y visibilidad que la comunidad sorda se merece”.

Subraya que “el curso está destinado a docentes de todos los niveles y modalidades, estudiantes de nivel secundario, profesorado, universitario y modalidades empleados administrativos, personal de la salud, policial, etc. Público interesado en general. Sin límite de edades ni condición”.

Agrega que “cabe destacar que el dictado de estos cursos cuenta con el apoyo de la Asociación de Sordos de Santiago del Estero, quien integra la Confederación Argentina de Sordos, quien nuclea a toda la Comunidad Sorda Argentina”.

Remarca que “estos ciclos marcan un antecedente de prestigio, convirtiéndose en el “Primer Curso Inclusivo de Lengua de Señas Argentina dictado de forma íntegramente On-Line de todo Santiago del Estero y el Norte Argentino en época de Pandemia”, a través de las distintas plataformas virtuales vigentes en la actualidad”.

Refirma que “la Lengua de Señas Argentina (LSA), es una lengua visual y gestual, y es la lengua utilizada naturalmente por la comunidad sorda en sus intercambios entre sordos en nuestro país. Al ser ésta una lengua viso gestual posee características propias que no comparte con las lenguas orales”.

Por último, señala que “la premisa fundamental del equipo de “YO AMO LSA” es promover la inclusión de la Lengua de Señas Argentina en la sociedad, en cada uno de sus ámbitos, motivando progresivamente de que cada persona sorda pueda desenvolverse de manera activa y libremente dentro de la misma haciendo valer su derecho ciudadano; por ello este Curso Inclusivo de LSA merece toda la atención y apoyo gubernamental; institucional y solidaridad humana de cada persona interviniente, para que se lleve a cabo sin limitaciones y logre su finalidad, donde reza que “La Comunicación entre Sordos y Oyentes sea cada vez más visible y posible, para y por una Sociedad Más Inclusiva”.

Comunicación por la que “el Concejo Deliberante, a instancias del Consejo Consultivo del Niño, vería con agrado que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área correspondiente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la limpieza y mantenimiento de todos los componentes del sistema de alcantarillado de la ciudad”.-

En los fundamentos, se indica que “la Consejera, Mahialen Fernanda Alagastin Orellano, delegada de la Escuela N.º 27 “Benjamín Zorrilla”, eleva el proyecto “Una ciudad más limpia” en el cual manifiesta la necesidad de establecer procedimientos de operación y mantenimiento de redes de alcantarillado, cuya ejecución contribuya al mejoramiento de la eficiencia y transporte de aguas residuales”.

Indica que “una de las funciones más importantes en el mantenimiento de un sistema de alcantarillado es la remoción de obstrucciones. Las causas más frecuentes de estas son: grasas, trapos, plásticos, vidrio, arena, tierra, piedras, etc. Se puede observar en los períodos de lluvia, que estas rebosan al alcantarillado; representando esto un peligro inminente para la salud”.

Resolución, promovida por el bloque del Frente Cívico, por la cual “se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la pavimentación de las siguientes calles del barrio Coronel Borges:

a) Antenor Álvarez

b) Sara Rigourd (Entre Antenor Álvarez y Avda. Del Libertador)

c) Dr. Manuel Santucho

d) Dr. Luis Lescano

e) Dr. Alfredo Palacios.

En los fundamentos, el autor señala que “vecinos del barrio Coronel Borges solicitan la pavimentación de algunas de sus calles, ya que se encuentran con sectores que tienen pozos de notable magnitud y después de días lluviosos quedan zonas anegadas y agua estancada, lo cual generan focos para la proliferación de los mosquitos”.

Agrega que “esta obra será una contribución para el crecimiento comercial de la zona, además de ser un aporte a los vecinos que transitan por las denominadas calles del barrio y mejorar la circulación de los vehículos”.