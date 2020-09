Se reportaron 44 nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia

El Ministerio de Salud señaló la cantidad de infectados asciende a 1393. Además, se reportó un nuevo deceso. El día 7 de septiembre en la Provincia de Santiago del Estero a las 20.55

hs:

Hasta la fecha finalizaron el aislamiento preventivo obligatorio mil

novecientos setenta y nueve (1979) personas.

Se encuentran en seguimiento epidemiológico dieciséis (16) personas que

regresaron a la provincia.

Finalizaron hasta hoy el aislamiento preventivo obligatorio mil dieciséis

(1016) personas que tuvieron contacto estrecho de casos confirmados

Se recuperaron el día de hoy treinta y uno (31) casos confirmados, por lo

que son cuatrocientos diecisiete (417) los casos recuperados en la

provincia

Desde el último parte fallecieron tres (3) personas con COVID-19, un

hombre de 62 años y una mujer de 86 años, ambos con patologías

preexistentes (HTA y Diabetes) y una mujer de 65 años sin comorbilidades.

Hasta la fecha, fallecieron 18 personas por COVID-19 en nuestra provincia.

Se procesaron 339 muestras en la provincia

Se confirmaron cuarenta y cuatro (44) casos el día de hoy, veintisiete (27)

en Capital y Banda y diecisiete (17) en el interior de la provincia (La

Cañada 6, Colonia Dora 5, Termas de Río Hondo 4, El Colorado 1, Vilmer 1)

Permanecen activos novecientos cincuenta y ocho (958) casos en la

provincia. Desde el inicio de la pandemia se confirmaron mil trescientos

noventa y tres (1393) casos en total.

Se descartaron doscientos noventa y cinco (295) casos el día de hoy, por lo

que hay quince mil doscientos ocho (15208) casos descartados a la fecha.

El 25/08 se declaró la transmisión comunitaria en el conglomerado Capital

Banda lo que implica que todos los ciudadanos deben extremar las

medidas de prevención y asumir comportamientos de mucha

responsabilidad social para proteger y protegernos.

Se recuerda que TODAS las personas que son contacto estrecho de casos

positivos que DEBEN realizar un AISLAMIENTO SANITARIO OBLIGATORIO

por 14 días en su domicilio, aunque no presenten síntomas e

independientemente si fueron hisopados y su resultado fue no detectable

(negativo).

Durante el aislamiento sanitario las personas no pueden salir de su hogar

ni recibir visitas y deben cumplir con las medidas de prevención indicadas

por las autoridades sanitarias.

Ante la presencia de fiebre mayor o igual a 37,5° y síntomas respiratorios

como tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, además de falta de

gusto y olfato de reciente aparición, y también cefalea, diarrea y/o

vómitos o al haber estado en contacto con un caso confirmado, se insta a

la población a que haga un contacto de inmediato con el sistema de salud

comunicándose al 107 y evite el contacto social

También se recuerda que se realiza el hisopado a los contactos estrechos

de casos positivos que presenten síntomas o que tengan factores de

riesgo (mayores de 60 años, embarazadas, inmunocomprometidos,

enfermos oncologicos o dializados)

Recordemos continuar respetando las medidas de distancia física y

lavarnos frecuentemente las manos con agua y jabón.

Si necesitamos salir usemos el barbijo correctamente sin tocarlo ni

tocarnos la cara.

Respetar todos los protocolos vigentes y las actividades permitidas, y no

realizar reuniones sociales o familiares evitando contacto estrecho con

personas que no sean convivientes.

La única herramienta que tenemos es la prevención.