Neder: “nuestra solidaridad y apoyo al presidente Alberto Fernández”.

El titular del PJ santiagueño opinó sobre lo acontecido en las afueras de la residencia de Olivos. El senador nacional y presidente del Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero, José Emilio Neder, repudió enfáticamente “lo que ha sucedido este durante la jornada de este miércoles, en un hecho de suma gravedad institucional rodeando la residencia presidencial de Olivos con móviles policiales y hombres armados. Por ello expreso mi total solidaridad y apoyo hacia el compañero Presidente de la Nación, Alberto Fernández, elegido democráticamente por el voto popular”.

“Al respecto quiero ser bien claro: una cosa es la legítima defensa de los intereses salariales de un sector, y otra muy distinta transformar eso en una amenaza concreta al Estado de Derecho, pretendiendo condicionar a la Democracia que tanto nos costó conseguir a los argentinos”, agregó Neder.

También hizo referencia “al repudio que me merecen algunos otros dichos precedentes a lo sucedido hoy, que forman parte de una escalada que debe cesar. Me refiero a lo afirmado el lunes pasado por la ex diputada Elisa Carrió calificando de ´nazi´ a la compañera senadora Anabel Fernández Sagasti, expresiones fuera de lugar que la propia DAIA condenó advirtiendo además lo peligroso de banalizar y naturalizar calificativos de semejante intolerancia; y también a los dichos del ex presidente Eduardo Duhalde cuando afirmara que en la Argentina se gestaría un ´golpe de Estado´”.

“La fórmula conformada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner fue electa democráticamente, y este Gobierno Nacional trabaja todos los días tratando de poner a la Argentina de pie. Desde Santiago del Estero transmitimos nuestro respaldo, apoyo y acompañamiento”, concluyó.