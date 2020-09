Alberto Fernández compartió una nota y pidió que cesen «la hipocresía y los vicios» de los senadores opositores

El Presidente invitó a leer un artículo de la abogada Graciana Peñafort en torno al debate parlamentario sobre las grandes fortunas.

«Una nota de @gracepenafort que merece ser leída. Tal vez revisando objetivamente las cosas que vienen pasando, podamos construir un Estado de Derecho en el que la hipocresía y los vicios cesen y las virtudes aumenten», escribió Alberto Fernádez antes de compartir un artículo de Graciana Peñafort que se refiere al debate sobre el aporte de las grandes fortunas.

La nota del portal El Cohete a la luna arranca sosteniendo que «los senadores de la oposición no quieren discutir el aporte de las grandes fortunas» y expresa «Me tienen harta los niveles de hipocresía con los que buena parte de la oposición y de muchos periodistas se manejan en estos días. Con toda seriedad les digo que se nota mucho como son todos parte del operativo ‘Disparen contra Les Fernández'».

Peñafort sostiene que algunos opositores «decidieron perder selectivamente la memoria en el Senado. Y plantearon que no eran válidas las sesiones virtuales que viene realizando» porque en realidad no quiere dar el debate sobre las grandes fortunas y ahora deciden no aprobar algo que aprobaron en abril.

Por eso concluye: «¿Saben qué cambió entre abril y estos días? Que ahora sí se está discutiendo el aporte de las grandes fortunas en la Cámara de Diputados. Que es lo que los senadores de la oposición no quieren discutir. Doble moral, doble discurso y según las causas que investigan los aportes ilegales, doble contabilidad. “La hipocresía es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud”, decía al principio de mi nota. Y afirmo, para concluir, que la democracia es además de la mejor forma de gobierno que hemos encontrado, una forma de virtud. No la ensucien con su hipocresía, y con sus homenajes vacíos de virtudes y de razones».