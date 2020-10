HCD: Sancionó la nominación de calles del Sector Parque del Rio I, en el Barrio Independencia

Se concretó la 20ma reunión del Concejo Deliberante de la Capital, bajo la presidencia de su titular, Humberto Santillán, y la presencia de 10 ediles. En la oportunidad, en una sesión plena de consensos, el jefe de la bancada oficialista, Lelio Manzanarez, subrayó que “el municipio no prohibió el uso de monopatines, skate y rollers”. Entre otras iniciativas, se sancionó la nominación de calles del Sector Parque del Rio I, en el Barrio Independencia”; Se declaró de Interés Municipal la Estudiantina Especial On Line, que se llevará a cabo el 30 del actual; Se propicia la colocación de contenedores en los barrios de la ciudad, que contengan los residuos domiciliarios hasta el retiro de los mismos por parte del servicio de recolección.

En la apertura de las deliberaciones, el jefe de la bancada del Frente Cívico, Lelio Manzanarez, informó que “el municipio no prohibió el uso de monopatines, skate y rollers”. Informó que, al efecto, mantuvo contacto con las autoridades que realizarán las aclaraciones correspondientes. Asimismo, valoró que el municipio propicia la práctica de estos deportes, por lo que, si bien estas nuevas opciones de transporte – que plantea la modernidad-, no está reglada por la Ley Nacional de Tránsito, estos elementos tendrán que ser regulados, no así prohibidos, y deberán practicarse en los lugares adecuados y seguros, recomendando no hacer prácticas en espacios viales públicos que puedan significarles un costo a la vida propia y a la de terceros.

Desde la bancada de Cambiemos celebraron la aclaración del oficialismo, reivindicando la utilización de medios alternativos de transporte, apoyando toda iniciativa que, a través de diálogo y el consenso, plantea una agenda de trabajo común para beneficio de lo vecinos.

En el capítulo de la efemérides, la concejal Marisa Pérez Nazar, elevó un cálido saludo en nombre propio y de sus pares “a todos los Escribanos que, el 2 de octubre próximo, celebrarán su día, en recordación a la reunión internacional de notarios que se celebró en Buenos Aires en el año 1948”.

Asimismo, la concejal oficialista, Aida Luz Soria, recordó que, el 5 de octubre se celebrará el Día del Camino, saludando a los trabajadores viales de la provincia, señalando que “vaya nuestro saludo a todos quienes construyen caminos y llevan desarrollo a nuestros pueblos”.

En la oportunidad, sobre tablas, por unanimidad, se sancionaron las siguientes iniciativas:

Ordenanza del Frente Cívico, presentada por el concejal, Lelio Manzanarez, por la que “se declara de Interés Municipal la Estudiantina Especial On Line, que se llevará a cabo el 30 del actual. Se entregará copia fiel de la Ordenanza a los organizadores del evento mencionado a cargo de Lumen, Asociación Civil de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad, conjuntamente con ADATISE”.

En los fundamentos el autor sostiene que “en el marco de la pandemia que sufre nuestro país y teniendo en cuenta la necesidad de cumplir con una actividad, que se realiza anualmente, la cual tiende a visibilizar el trabajo de las instituciones que trabajan con la discapacidad, hoy se ven obligados a realizarlo de manera virtual”.

Añadió que “estas actividades se realizan como manifestación de la lucha por la reivindicación de los derechos de las personas con capacidades especiales y, desde la primera vez que se organizaron, cuentan con el apoyo incondicional de toda nuestra sociedad. La participación de esta estudiantina está orientada a jóvenes a partir de los 15 años con la presentación previa del CUD (Certificado Único de Discapacidad)”.

Asi también, se sancionó la Ordenanza, propiciada por edil, Damián Hernán Orellana, del bloque Frente Cambiemos (JxC), por la que “se declara de interés municipal el V Coloquio Estudiantil sobre “Política Exterior Argentina”, bajo la premisa “La Política Exterior Argentina en tiempo de Pandemia” a llevarse a cabo el 2 de octubre próximo, en la Facultad de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales de la UCSE y la Facultad Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino”. Las mismas, tendrán lugar a través de las plataformas oficiales de estas instituciones. Se hará entrega de copia fiel a los responsables organizadores del coloquio.

Orden del Día

En la ocasión se sancionaron los siguientes despachos de comisión, por unanimidad:

Nominación de calles del Sector Parque del Río I, en el Barrio Independencia

Se sancionó la Ordenanza, propiciada por el IPVU, por la que se nominan calles del Sector Parque del Rio I, en el Barrio Independencia”.

Se indica que “se trata de un complejo habitacional y se hace necesario nominar las calles con el propósito de optimizar los servicios públicos y privados y que los vecinos accedan con mayor facilidad a los mismos. Se tomó el criterio de nominación de calles, con los nombres propuestos, que evocan nombre de ríos en concordancia con el nombre del sector nominado.

Por ello, “se denomina Parque del Rio I, al sector del barrio Independencia comprendido entre calle Laguna Mar Chiquita (ex calle 2) y Costanera y calle Juan Díaz Gallo hasta calle Los Lapachos”.

Nominase a las arterias del sector Parque del Rio I de la siguiente manera:

CON ORIENTACION NORTE – SUR:

1. Boulevard Dique Frontal a la primera calle paralela a la Costanera que se extiende desde calle Juan Díaz Gallo y sus futuras continuaciones hacia el sur.

2. Dique Los Quirogas a la primera calle paralela hacia el Oeste del Boulevard Dique Frontal que se extiende en forma discontinua desde calle Juan Díaz Gallo y sus futuras continuaciones hacia el sur.

3. Dique Figueroa a la segunda calle paralela hacia el Oeste del Boulevard Dique Frontal que se extiende en forma discontinua desde calle Juan Díaz Gallo y sus futuras continuaciones hacia el sur.

4. Dique Villa La Punta a la tercera calle paralela hacia el Oeste del Boulevard Dique Frontal que se extiende en forma discontinua desde calle Juan Díaz Gallo y sus futuras continuaciones hacia el sur.

5. Dique El Sauzal a la cuarta calle paralela hacia el Oeste del Boulevard Dique Frontal y que finaliza en calle Mariquita Sánchez de Thomson.

6. Laguna Mar Chiquita a la ex calle 2 paralela a la calle Dique El Sauzal que se extiende en forma discontinua hacia el sur, y a sus futuras prolongaciones.

7. Arroyo La Puerta a la primera calle paralela hacia el Este del Boulevard Dique Frontal desde calle Mariquita Sánchez de Thomson y sus futuras prolongaciones hacia el sur.

8. Canal de Dios a la primera calle paralela hacia el Este del desagüe pluvial, que se extiende desde calle Mariquita Sánchez de Thomson y sus futuras prolongaciones hacia el sur.

9. Laguna Del Chañar a la segunda calle paralela hacia el Este del desagüe pluvial que se extiende desde calle Mariquita Sánchez de Thomson y sus futuras prolongaciones hacia el sur.

10. Laguna Jumi Pozo a la tercera calle paralela hacia el Este del desagüe pluvial que se extiende desde calle Mariquita Sánchez de Thomson y sus futuras prolongaciones hacia el sur.

CON ORIENTACION ESTE – OESTE:

11. Canal San Martin al primer pasaje paralelo hacia el sur de calle Mariquita Sánchez de Thomson ubicado entre calles Laguna del Chañar y Laguna Jumi Pozo.

12. Arroyo Chujchala a la primera calle paralela hacia el sur de calle Mariquita Sánchez de Thomson que se extiende en forma discontinua desde calle Canal de Dios hasta el Boulevard Dique Frontal.

13. Canal Jume Esquina a la segunda calle paralela hacia el sur de calle Mariquita Sánchez de Thomson que se extiende en forma discontinua desde desagüe pluvial hasta calle Arroyo La Puerta.

14. Canal de la Patria a la tercera calle paralela hacia el sur a calle Mariquita Sánchez de Thomson que se extiende hacia el Oeste y finaliza en calle Arroyo La Puerta.

ARTICULO 3º.- Continuase con la nominación de las calles:

15. Fray Mariano Pérez, a la segunda calle paralela a Juan Diaz Gallo que se extiende en forma discontinua y finaliza en el Boulevard Dique Frontal.

16. Fray Ramos, a la tercera calle paralela a Juan Díaz Gallo que se extiende en forma discontinua y finaliza en el Boulevard Dique Frontal.

ARTICULO 4º.- Forma parte de la presente Ordenanza , el plano del sector Parque del Rio I con las nominaciones señaladas en el artículo que antecede.

ARTICULO 5º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área pertinente, procederá a la colocación de los nomencladores respectivos.

Contenedores en barrios de la Capital

Se sancionó la Resolución, por la que “se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área pertinente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la colocación de contenedores en los barrios de la ciudad que contengan los residuos domiciliarios hasta el retiro de los mismos por parte del servicio de recolección. El diseño de los contenedores deberá prever la adecuada contención de las bolsas, evitando rotura y la dispersión de los residuos en los espacios comunitarios y que sean alcanzado por los animales que deambulan por la vía pública. Las dimensiones de los contenedores serán las establecidas en el artículo 3° de la Ordenanza N° 1.012/84”.

Se sancionó la Resolución por la que “se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la colocación de reductores de velocidad en calle La Plata en las intersecciones con calles Ricardo Rojas y Ameghino, en el barrio Juan Bautista Alberdi”.

Por último, se sancionó la Resolución por la que “se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área correspondiente, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la construcción de reductores de velocidad y la correcta señalización que indique la advertencia de ingreso a zona de reductores de velocidad sobre calle Andrés Chazarreta y Río Seco en el barrio Mariano Moreno”.