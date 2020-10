Protocolos para los casos positivos en el Comercio

Desde el Sindicato Empleados de Comercio de la ciudad de Santiago del Estero y La Banda, se emitió un comunicado con la firma del secretario general Víctor Paz, donde expresa “queremos denunciar y repudiar la actitud de comerciantes por la acción de ocultar los casos positivos en sus empresas. Vemos cómo se encubre y amenazan a los empleados para que no se dé a conocer estos casos, a los efectos de no cumplir con los protocolos dictados por las autoridades de control. Lamentablemente para ellos existe un Sindicato y un Gobierno Provincial que entiende y antepone la salud de los empleados y clientes a los intereses económicos de estas empresas. Tuvimos casos de empresas donde empezaron con 2 casos positivos hace 7 días y por no cerrar para desinfectar, sanitizar, aislar a los contactos estrechos, hoy tenemos más de quince casos positivos. Sabemos de la situación por la que atraviesa nuestro sector pero no vamos a aceptar esta conducta y metodología totalmente repudiable que roza con lo delictivo. Todo ello lo denunciamos a las autoridades de contralor y gracias a su accionar pudimos lograr que se clausure estos comercios. Asimismo instamos a todos los Empleados de Comercio a denunciar cualquier exceso o abuso que pone en peligro la salud de la familia mercantil y del público consumidor”.