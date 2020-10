Quién es Cande Correa, la concejal a la que le piden que «se tape el escote»

Es de Salta pero se convirtió en estrella nacional. Te contamos por qué.

Cande Correa es una mujer muy conocida en Salta, donde desempeña funciones como concejal. Pero también es famosa en las redes sociales, donde es influencer, profesora de ritmo fitness y además ostenta su voluptuosa figura.

La concejal cobró fama nacional a partir de una escandalosa situación que vivió con sus pares del Concejo Deliberante salteño, luego de que sus colegas femeninas le pidieron que se tape el escote.

Y es que Cande suele utilizar particulares prendas de vestir para participar de las sesiones legislativas. Su vestimenta habría molestado a sus compañeras de recinto, que terminaron por pedirle «decoro» y «que se tape más».

Sin dudar, la concejal en cuestión salió a responderle a estas personas. “Al trabajar estoy vestida normalmente. Una cosa es que me pueda poner un vestido ajustado hasta la rodilla, sentirme bien, sexy, que lo hago para verme bien yo, y no le estoy faltando el respeto a nadie. No voy en biquini: voy con pollera, remerita y saquito. Si hace calor, uso un vestido con mangas largas», se defendió la dirigente, y razonó: “No tenés que tener un determinado perfil para ser concejal. ¿Por qué? Si hay un montón de personas que se tapan del cuello hasta los pies y nos roban a dos manos. Dejemos la hipocresía de lado”, se ocupó de declarar en medios nacionales luego de ganarse su lugar en la farándula política, sitio que además ocupa el ex diputado nacional Juan Emilio Ameri, protanogista de un escándalo de tintes sexuales.