Dr. César Monti: “La gente niega la realidad; este virus ocasiona la muerte”

El funcionario contó que “la gente naturaliza el coronavirus”, e indicó que muchos familiares de ancianos fallecidos sostienen que se murieron “de viejos”, restándole importancia al Covid-19, publica El Liberal.

El Dr. César Monti, subsecretario de Salud de la provincia pidió a los santiagueños no naturalizar el coronavirus, en el marco de un balance de la situación epidemiológica que atraviesa Santiago del Estero por la pandemia, realizado en la mañana de ayer para Radio Panorama.

Por la tarde, en diálogo con EL LIBERAL, el funcionario alertó a los santiagueños sobre el impacto del Covid-19 en todas las personas y en especial en aquellas con enfermedades preexistentes o de avanzada edad. Llamó a la sociedad a interiorizarse sobre lo dañino y mortal que el virus puede llegar a ser en una persona.

“La gente naturaliza el coronavirus y no entiendo por qué. Lo digo porque muchas veces me encontré con familiares de un fallecido y sostienen que se murió porque era muy anciana, por ejemplo. Pero lamentablemente también se mueren de 50 años, de 30, de 20. Creo que es un problema mucho más profundo que tiene que ver con la educación, el conocimiento”, sostuvo Monti.

Y profundizó: “La gente niega una realidad. No hay forma de que entiendan la gravedad de lo que sucede. Los viejos tienen el problema de que sus órganos ya anduvieron un tiempo bastante largo y se han gastado naturalmente, y si a eso le agregamos las enfermedades, obviamente que cuando llega el virus desequilibra todo y ocasiona la muerte”.

¿Sirve la cuarentena?

Respecto de las declaraciones de David Nabarro, encargado de la OMS para el Covid-19 en Europa, quien sostuvo que el confinamiento no es el principal medio de control del virus, el Dr. Monti sostuvo que “si nosotros no hubiésemos hecho la cuarentena no hubiésemos podido tener la cantidad de muertos e infectados que hay. Hubiese sido el doble o el triple”.

“Respeto lo que dicen, pero de repente veo que Italia, en una ola de reinfección frena toda la movilidad y vuelve hacia atrás, al igual que España y Francia, me replanteo si tendrán razón los que hacen esas declaraciones. Yo sostengo lo que estamos haciendo a diario hace más de 200 días, dentro de una provincia, en donde el esfuerzo es cada vez mayor para poder contener y aislar a la gente para evitar los contagios. De eso depende la cantidad de muertes, de contagios, de camas libres”.

En ese sentido indicó que en la provincia hay un 70 por ciento de las camas de los hospitales ocupadas, incluso con gente sospechosa, que espera el resultado de los hisopados. l