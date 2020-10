En el peor momento de la pandemia, se realiza una nueva marcha opositora

El #12O fue convocado a través de las redes sociales, con la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como sus principales impulsores. El epicentro es el Obelisco y se replica en distintos puntos del país.

Pasadas las 16, en el Obelisco comenzó a concentrarse la principal movilización de una nueva marcha opositora, denominada #12O, en la que se realizó un «banderazo» contra el Gobierno nacional en el peor momento de la pandemia en nuestro pais. Además, se marchó hacia el domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Al igual que las numerosas movilizaciones realizadas en los últimos meses en el marco de la pandemia de Covid-19, el#12O fue convocado por las redes sociales, con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como una de las caras principales y nuevamente bajo la consigna «Por la libertad».

El epicentro de la movilización fue el Obelisco, aunque se lanzaron convocatorias para distintos puntos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa y Chubut, entre otras.

De la movilización participó el sector del PRO más cercano a Bullrich -el diputado Fernando Iglesias y el ex secretario de Medios Hernán Lombardi suelen dar el presente- además de agrupaciones como «Campo más Ciudad». También estuvieron la ex diputada Cynthia Hotton, referente del partido Valores y activista contra la legalización del aborto, y el ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi, acérrimo crítico del kirchnerismo.

«El 12 de octubre voy con mi bandera y mi auto a la marcha, porque tenemos que salir de la situación en la que estamos, miles de empresas, comercios trabajadores, estudiantes todo el país en la debacle total por una situación que se podría haber evitado», sostuvo Bullrich días atrás en la convocatoria. La presidenta del PRO indicó que «además, atrás de esta agenda hay una agenda clandestina de la Vicepresidenta, de la impunidad, de querer llevarse la Corte Suprema puesta, al procurador, de decir que en la Argentina no pasó nada. Y nosotros esa no la vamos a dejar pasar. Por nuestra libertad».

La convocatoria fue fuertemente criticada desde el oficialismo, quien resaltó la inconveniencia de realizar concentraciones masivas en medio de la circulación del virus Covid-19. En ese sentido, el presidente Alberto Fernández expresó en las redes sociales que «disentir con un gobierno es parte de la democracia. Movilizarse, aun con el riesgo que implica en una pandemia, también. Pero promover una convocatoria a una protesta en el domicilio de una persona solo fomenta la grieta y daña esa convivencia democrática».