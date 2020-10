Canevari cuestionó el fallo del juez Storniolo: “El mensaje a la sociedad es que el abusador queda libre”

La docente investigadora de la Unse y militante feminista expresó su desacuerdo con la resolución que prima por el victimario.

Cecilia Canevari, docente investigadora de la Universidad Nacional, miembro de organizaciones feministas y de la Secretaría de Derechos Humanos, cuestionó duramente el fallo del Dr. Juan Carlos Storniolo, en el que hizo lugar a un hábeas corpus que declaró nula la detención de un hombre sospechado de abuso sexual y en su fundamentación también declaró inconstitucional, la ley provincial 7275, que regula la actuación en casos de violencia de género.

La formadora y capacitadora sostuvo que al igual que otras voces que se alzaron contra el mencionado fallo, considera que atenta contra la lucha de las mujeres y la erradicación de la violencia de género.

Recalcó que es un fallo “inadecuado con una perspectiva garantista, dejando a la víctima con una desprotección al liberarlo, entones el garantismo está puesto del lado del victimario y no de la víctima, lo que es bastante grave”.

Seguidamente Canevari reflexionó: “Los fallos son un mensaje a la comunidad, tienen un contenido pedagógico importante y en este contexto, donde los casos de abusos de menores han crecido de manera preocupante por el aislamiento, por esta reclusión en el hogar de las víctimas con un victimario, hay una falta de protección de ellos”.

“El mensaje del juez es bastante preocupante en ese sentido también. El mensaje a la sociedad es: los abusadores van a quedar libre”, aseguró.

Luego la magíster agregó: “Eso no invita a la reflexión, no ayuda a la transformación de la sociedad que es lo que en realidad todos queremos y sobre todo no protege a la víctima y no sanciona los delitos”.

Consideró que el fallo “se basa en una jurisprudencia garantista, pero entendida como protección para las personas que están detenidas o por ser encarceladas. Debe contemplar también que al momento de librar a un criminal, o un abusador, quién protege a la víctima”.

“El garantismo no puede aplicarse sin pensar en la seguridad de las víctimas”, concluyó.

Varias organizaciones de defensa de los derechos de la mujer estarían analizando la posibilidad de hacer una denuncia en contra del Dr. Juan Carlos Storniolo, vocal del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la provincia.