Covid-19 en Santiago: habilitan nuevo centro de testeos rápidos

Para responder a la fuerte demanda, el Colegio y Consejo de Bioquimicos dejaron habilitado un centro de testeos rápidos de coronavirus, en el Barrio Cabildo, para casos sintomáticos de la enfermedad.

La Capital santiagueña ya cuenta con un nuevo centro de testeos rápidos para casos sintomáticos de coronavirus. El mismo, se encuentra ubicado en Pedro Lami antes de llegar a avenida Solis en el barrio Cabildo.

El mismo surge por iniciativa de profesionales nucleados en el Colegio y Consejo de Bioquímicos «preocupados por la necesidad de dar una respuesta a toda la población en medio de esta pandemia», tal como explicó Anahí Catella.

«Este centro de detección de covid se basa en estudios que son hisopados llamados test rápidos, que solo podemos procesar los profesionales bioquímicos. El paciente no puede ir directamente al lugar porque no será atendido, debe comunicarse con su bioquímico de confianza telefónicamente y será él quien le va a dar un turno para que se dirija al lugar. Los turnos prevén que no haya aglomeración de gente y son solo para pacientes síntomaticos«, explicó.

La profesional indicó que los resultados se informarán a nivel nacional a través del sistema de datos que establece el protocolo y que los resultados se darán en el día. «Buscamos descomprimir la situación por la falta de turno», agregó Catella.

Por su parte Julian Serrano, detalló que aquellas personas que estuvieron en contacto con un caso positivo y deseen saber si cursaron la enfermedad y tienen anticuerpos, pueden hacerlo a través de un sistema de «dosaje de electroquimioluminiscencia«.

«Se hace con una muestra de sangre y los resultados están en el día«, dijo, informando que para concretar este estudio también deben comunicarse con su profesional de confianza para gestionar el turno correspondiente.