Polémica en las redes sociales con la versión pirata del libro sobre Macri: ¿le sacaron páginas?

Circulan por los grupos de WhatsApp dos versiones. El autor, Santiago O’donnell tuvo que salir a aclarar cuál es la válida.

Durante las últimas horas las redes sociales se inundaron con distintas versiones digitales pirateadas y no autorizadas del libro “El Hermano”, en el que uno de los integrantes del clan Macri, Mariano, revela intimidades de la familia y da cuenta de la trama de poder, política, negocios dudosos con el Estado y desde el Estado del ex presidente.

Las versiones más viralizadas son una de 197 páginas y otra de 231, pero ninguna alcanza a las 240 hojas que señalan, desde las librerías, tiene el original. Los documentos piratas poseen índice y presentan todos los capítulos, sin embargo las hojas no están numeradas y tampoco aparece la numeración en el índice. Entre las dos versiones piratas hay también una diferencia de configuración en el tamaño de la tipografía, esto sin duda redunda en menos páginas aunque no les falte contenido. Mientras la edición de 197 páginas tiene 36 renglones por hoja, el libro largo tiene 32, porque su tipografía es más grande. Probablemente no falten párrafos, sino que sea una diferencia debida a la configuración del diseño editorial de cada copia no autorizada.

El propio autor del libro, Santiago O´donnell, fue consultado por el asunto y tuvo que salir a dar su opinión a través de Twitter: «Ante reiteradas consultas yo no puedo certificar la autenticidad de un pdf pirata, ni saber si fue alterado, ni puedo leerlos a todos para saber si falta algo. Para estar seguros hay q leer el «Hermano» oficial de Editorial Sudamericana en cualquiera de sus plataformas», escribió algo molesto por el asunto.