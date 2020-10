Secretos de familia: los negocios de Mauricio Macri con su tío, Sevel y Socma, a las espaldas de su papá Franco

Mariano Macri cuenta detalles de los negocios que su hermano hizo a las espaldas del directorio del Grupo Macri.

“Mauricio ha hecho muchos negocios de forma oculta, sin aparecer abiertamente en el directorio, en la posición de accionista”, dice sin medias tintas Mariano Macri, quien en 2019 denunció a sus hermanos, el ex Presidente y Gianfranco, por el vaciamiento de Socma (Sociedad Macri).

Al respecto, Mariano recuerdo el caso de Mirgor, fundada por Macri junto a su “hermano del alma” Nicolás “Nicky” Caputo en 1983, que tenía como cliente exclusivo a Sevel, empresa del Grupo Macri. “En Mirgor -una empresa de aires acondicionados para autos, que creció de manera desaforada gracias al marcketshare que tenía Sevel -, en la que metió a los Caputo. Mauricio era el dueño del negocio, pero no figuraba”, sostiene el más chico de los hermanos varones Macri.

“Él debe haberse avivado cuando vio que otros managers de Sevel hacían sus negocios. Habrá dicho: ‘¿Por qué no voy a hacerlos yo?’”, asegura Mariano. Y agrega: “No hay dudas de que entre Nicky y Mauricio existe una cofradía. A lo largo de los años. Nicky pasó de ser un testaferro muy fuerte de Mauricio, y, a su vez, se habrá independizado mucho”.

Además, en el libro “Hermano” de Santiago O’Donnell, Mariano relata en detalle como su Mauricio Macri y su tío Jorge Blanco Villegas (el preferido de Mauricio) negociaron con Donald Trump en los 80, sin respetar los designios de Franco Macri, quien había sufrido un infarto y no pudo viajar a Estos Unidos.

“Mauricio por ahí disimulaba un poco, pero con el tiempo yo me enteré de que tenía una relación muy cercana con el tío, incluso sucede lo del Lincoln West. El viejo (Franco Macri) negocio quedare como socio minoritario, después le agarra el infarto, Mauricio se sube con el tío a un avión a ver a Trump y negocia salir por plata. De nuevo ahí se genera otra oportunidad en la que es posible que Mauricio haya hecho un negocio propio”, recuerda Mariano.

En otro tramo del libro, Mariano rememora la salida a la bolsa de Sevel, que terminó en la justicia por una maniobra fraudulenta para inflar el precio de las acciones. “Mauricio tenía negocios con el tío por lo menos desde lo de Sevel, la salida a bolsa en 1992”.

“Mi tío, por la generosidad del viejo, tenía un 2 por ciento de Sevel. Y en un momento se pone a vender todo. E viejo lo quería matar. Él tenía un 30 por ciento de lo que se había salid a vender. Y un 30 por ciento era mucho. El viejo dijo que el tío le había hecho deprimir el precio de la acción. Había salido en 15 y terminó en 3. Debe haber habido un manejo en el que seguramente Mauricio tuvo algo que ver”, contó Macri

Mariano Macri también recuerda la inversión no autorizada en el Banco Extrader, que luego quebró. “En un momento dado, a principios de los 90, cuando Mauricio conducía Sevel, la financiera de Marcos Gastaldi recibió una colocación de 25 palos verdes. Mauricio lo había decidido totalmente por fuera de los mecanismos de la estructura”.

“Cuestión que el viejo estaba a las puteadas con Mauricio porque había colocado esa plata que no iba a volver. Con el correr del tiempo cuando mi viejo me empieza a meter fichas, mi cabeza deconstruye para atrás y me doy cuenta de que Mauricio evidentemente hizo un negocio con eso”, cuenta Mariano.