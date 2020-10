HCD: Se sancionaron diversas iniciativas

27.10.20 Se concretó la 24ta sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Capital, bajo la presidencia de su titular, Humberto Eduardo Santillán, y la presencia de 10 ediles. En la oportunidad, se sancionaron diversas iniciativas. Se realizó un homenaje y reconocimiento a profesionales de la salud fallecidos, a consecuencia del Covid 19. Se homenajeó al ex Presidente, Néstor Kirchner, a 10 años de su fallecimiento, “aquel que nos vino a proponer un sueño”. Se saludaron, con sendas ordenanzas, los aniversarios de Canal 7 y El Liberal y se sancionaron proyectos de obras y mejoras en barrios capitalinos.

Covid 19: Homenaje y reconocimiento al personal de Salud

En la apertura de las deliberaciones, la concejal Aida Luz Soria (FC), conmovida hizo un reconocimiento y homenaje a los profesionales de la salud fallecidos, a consecuencia del Covid 19. “Hoy, quiero hacer un reconocimiento y pedir un minuto de silencio por los profesionales de la salud, y de las personas que no están entre nosotros, víctimas fatales del virus que flagela a la humanidad”.

Subrayó puntualmente que “no están entre nosotros, y nos genera una tristeza inmensa, porque estuvieron en la primera línea para protegernos a todos, estuvieron para salvaguardar la vida del prójimo, la enfermera Susana Gallardo y el Dr. Luis Walter Frías”. Asimismo, solicitó un aplauso por todos los profesionales de la salud que continúan trabajando en este contexto de excepción por la pandemia.

Homenaje a Néstor Carlos Kirchner

Acto seguido, el concejal oficialista de extracción peronista, Carlos Rodolfo Basualdo, solicitó el uso de la palabra para aludir al nuevo aniversario del fallecimiento del ex Presidente, Néstor Carlos Kirchner. Sostuvo que “quiero homenajear como militante político al ex Presidente, Néstor Kirchner, de todas y todos los argentinos. Es aquel que nos vino a proponer un sueño, cuando habíamos perdido las esperanzas; fue aquel que dijo que no iba a dejar sus convicciones en las puertas de Casa Rosada y las transformó en realidades; es aquel que invitó a los jóvenes a volver a la política; es aquel que nos enseñó que desde la política se puede transformar la realidad de mucha gente”.

Enumeró varias obras y conquistas sociales de la gestión del ex Presidente, Kirchner. Asimismo, entre otras valoraciones, ponderó la preferencia del ex Presidente para con Santiago del Estero, cuánto más “cuando se suscribiera, con el entonces, y actual gobernador, Gerardo Zamora, el acta de reparación histórica que transformó a la provincia con crecimiento y desarrollo sostenido”.

“Redes Sociales y su uso en la Política”

En lo legislativo, en la oportunidad, se reservó, trató y se sancionó sobre tablas una Ordenanza, de autoría del concejal, Carlos Rodolfo Basualdo (FC-PJ), que declara de Interés Municipal, Político y Social el curso de capacitación denominado “Redes Sociales y su uso en la Política” a desarrollarse el 28 del actual.

Al fundar el proyecto, indicó que “el Partido Justicialista de Santiago del Estero ha establecido cuales son los objetivos principales de la capacitación digital estos objetivos se centran fundamentalmente en el buen uso de la tecnología y de la información, enfocados en la utilización de los recursos tecnológicos y la comunicación en el desarrollo partidario”.

En el marco descriptivo precedente, el Partido Justicialista de Santiago del Estero, juntamente con la Agrupación Peronismo 26 de Julio del Circuito 7C; han organizado este curso con la disertación del periodista Mariano Diosquez y el Licenciado en Sociología, Gastón Segura. El proyecto, no contó con el acompañamiento de las bancadas opositoras, por ser de orden político partidaria la iniciativa.

Aniversario de Canal 7

Asimismo, con reserva efectuada por la edil, Aida Luz Soria (FC), se sancionó por unanimidad la Ordenanza por la que “se declara de Interés Municipal el “55° Aniversario de la Fundación de LW 81, TV Canal 7 de Santiago del Estero” a cumplirse el próximo 30 de octubre del año en curso, y de conformidad a los considerandos expuestos en la presente y a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 4803/13. Se hará entrega de copia fiel de la Ordenanza y plaqueta recordatoria a las autoridades de LW 81 TV Canal 7 de Santiago del Estero, en la persona del Dr. Néstor Carlos Ick, Presidente del Directorio.

En los fundamentos señaló que “el próximo 30 de octubre LV 81 TV Canal 7 de Santiago del Estero cumple 55 años de vida institucional. Canal 7 es la primera televisora que funcionó en el Noroeste Argentino y también la primera (juntamente con canal 7 de Buenos Aires) en iniciar las transmisiones en color en la República Argentina y fue puesta en el aire como Telesiete Santiago después de un mes de transmisiones experimentales”.

Indicó que “la televisión es uno de los medios de comunicación más importantes que ha existido y esto es así debido a que gracias a su gratuidad como también a su fácil acceso permite que millones de personas de todo el mundo puedan recurrir en forma inmediata y fácilmente, constituyéndose en una herramienta social de gran importancia para los tiempos actuales y Canal 7 fue un ejemplo a seguir en el Norte Argentino”.

122 aniversario de Diario El Liberal

Por último, a instancias del concejal oficialista, Walter Medina Salomón (FC), se ingresó, reservó, trató y se sancionó sobre tablas, por unanimidad, una Ordenanza por la cual “se declara de Interés Municipal, Social y Cultural el “122° Aniversario del Diario El Liberal” a cumplirse el próximo 3 de noviembre. Asimismo, agrega, se felicita al Director Editorial, a todo el cuerpo de periodistas, fotógrafos, técnicos y empleados del mencionado medio de comunicación.

En nombre de la bancada del Frente Cívico, Medina Salomón, fundamentó el proyecto indicando que “la tarea de comunicar es una labor que como medio grafico es indispensable para la vida democrática de todo el país”.

Agregó que “el diario El Liberal a lo largo de su vida institucional ha respetado la libertad de pensamiento y de expresión contribuyendo con opiniones claras a la construcción de ciudadanía tan necesarias para preservar la democracia como estilo de vida y la república como estructura de gobierno”.

Sostuvo que “es un claro ejemplo de innovación y crecimiento que mantiene inalterable su vigencia como medio gráfico y se posiciona también a la altura de la era tecnológica que estamos viviendo, conformando una empresa periodística de vanguardia. La calidad en la información, el compromiso con sus lectores y la apuesta al desarrollo constante marcan una línea editorial desde hace ya 122 años”.

Concluyó que “tenemos por seguro que, los próximos aniversarios de El Liberal, seguirán encontrando a los santiagueños, y a su diario, con la misma vocación de servicio e identidad cultural que hoy nos vincula, para seguir construyendo juntos una comunidad más justa, más solidaria y en paz, de forma tal que esa expresión de un medio sea también la voz, y la mirada de nuestra provincia”.

Orden del Día

En la oportunidad, se sancionaron 3 despachos de comisión, por unanimidad:

Se sancionó la Resolución, promovida por el Frente Cívico que “solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área que corresponda, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la construcción de un reductor de velocidad en la intersección de calle Santa Fe y Patrocinia Díaz en el barrio Juramento”.

Se sancionó la Resolución promovida por Presidencia, por la que se solicita al DEM que, a través el área correspondiente, se realicen las siguientes tareas en el sector comprendido entre calles Dr. Francisco Viano y Unzaga, en el barrio 8 de abril:

• Erradicación de basurales ubicados en los alrededores de la Escuela “Carlos Jensen y del Jardín de Infantes Provincial “San Cayetano”; y

• Colocación de cartelería de “PROHIBIDO ARROJAR BASURA”, en el sector mencionado.

Se sancionó la Resolución, promovida por bloque Libres del Sur, que “solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del área que corresponda, proceda al estudio de factibilidad técnica y presupuestaria para la colocación de una garita y/o refugio en la parada del transporte público de pasajeros, Línea 116 sita en Av. Colón esquina Suarez en el barrio Sarmiento”.