Contundentes declaraciones de Elisa Carrió: “Macri ya fue”

La frase no fue pronunciada por un dirigente del kirchnerismo, sino por una aliada política del expresidente, la exdiputada Elisa Carrió.

“Lilita” reconoció que está enojada con el exjefe de Estado y planteó en una entrevista concedida a LN+ que su tiempo político está terminado.

“Ahora estoy enojada, pero vaya que lo he bancado. Ahora estoy enojada porque me faltó el respeto, pero soy amiga de Juliana (Awada)”, introdujo la fundadora de Cambiemos y líder de la Coalición Cívica. Y ahondó: “Él ya fue; fue, quieras o no, Marcelo T. de Alvear ya fue… ¿qué más querés?”, ejemplificó ante las repreguntas. Carrió no especificó los motivos de su enojo con el expresidente. “A mí nunca me permitieron con una formación enorme ser presidente de los argentinos; ni el periodismo ni la gente. A él se lo permitieron y nosotros acompañamos y cumplimos mandato porque paramos dos golpes”, declaró.

Los dirigentes mantuvieron históricamente una relación zigzagueante. Históricamente enfrentados, ambos dejaron de lado sus diferencias para fundar Cambiemos, la coalición de partidos que ganó las elecciones en 2015 junto al radicalismo.