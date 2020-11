Cambiemos toma posición tras semana crítica por irrupción Carrió

La designación de Daniel Rafecas y la respuesta a Cristina de Kirchner, entre el combo de temas que agita a la coalición opositora.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio buscará unificar posición sobre la designación del procurador general, tras una semana crítica para la interna de la alianza opositora. Horas más, o menos, la próxima tenida, para definir postura sobre el candidato a procurador general se anticipa con dudas. En principio si darán el presente la exgobernadora María Eugenia Vidal y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, quienes protagonizaron una foto dura para Mauricio Macri. Fue el viernes en la casa de Exaltación de la Cruz, donde pasa la pandemia Elisa Carrió, tras la sentencia de la diputada sobre que “Macri ya fue” y luego de que escribiera pidiendo que JxC vote la propuesta de Daniel Rafecas como procurador general, lo que se conoció como la teoría de “evitar un mal mayor”. Es algo a lo que se venía oponiendo Mauricio Macri, aunque ahora se condimenta esa diferencia con la posición más cercana a Larreta de la conductora del Coalición Cívica y siempre armónica con Vidal. Así, Juntos por el Cambio buscará una unificación con respecto al apoyo o no al candidato a procurador.

La otra duda en la interna de Juntos por el Cambio es hasta cuándo Larreta podrá mantener el equilibrio que pretende para reforzar la alianza, sin dejar heridos. Un movimiento que viene practicando el jefe porteño, convencido en que la cohesión será su sustento para los sueños mayores al los que aspira. Sin embargo, en ese caso, falta la definición del radicalismo, socio clave del PRO en cualquier intento electoral, pero además con piezas en el Senado, que el grupo de Carrió no tiene, para votar a Rafecas. En ese sentido ya se anticipó, el fin de semana, Alfredo Cornejo, contra los dichos de Carrió. Dijo que creía “que tenemos que estar más unidos que nunca y que no nos sobra nadie. No tenemos que tirar a nadie por la ventana”.

El exgobernador de Mendoza, además planteó que no sabía “si Macri va a cumplir un papel destacado a futuro” pero “hoy es importante que contribuya él, yo, todos, a mantener la unidad de la coalición”.

Miguel Ángel Pichetto, también se sumó en contra de las apreciaciones de Carrió, diciendo que “Macri no fue. Alguien que tiene 30 puntos, tiene una historia, fundó un partido, es el dueño de un conjunto ideas, y lo conocen en el pueblo más recóndito del país” .

“ Se abstendrán”, aventuraron en la cercanía de esa mesa, acerca de la postura que podría mostrar el ala más dura del PRO que encabezan el propio Macri y Patricia Bullrich.

Carrió, por otra parte, pidió fortalecer al “presidente débil”, Alberto Fernández, tras la carta pública de Cristina de Kirchner que la exdiputada consideró que “lo vació de poder”.

Dentro Juntos por el Cambio muchos consideran buena la movida de acompañar la postulación de Rafecas, quien puso como condición el acuerdo de dos tercios del Senado para su designación.

En la misma semana pasada, por su parte Larreta hizo mutis con respecto al documento de la vicepresidenta pero también escribió. Lo hizo en un hilo de tuits en defensa de la propiedad privada en pleno conflicto por la herencia de la familia Etchevehere y la usurpación de un predio en Guernica, provincia de Buenos Aires.

Otro tema de discordia en la alianza opositora fue el pronunciamiento en el punto de la carta de Cristina referido a la necesidad de un acuerdo nacional para enfrentar el grave problema del bimonetarismo. Algunos, como en propio Miguel Ángel Pichetto salieron a avalar esa suerte de convocatoria, mientras Macri puso condicionamientos tales que para los propios significó un rechazo a ese eventual diálogo.