La Cámara Federal de Tucumán resolvió el procesamiento de Jorge Rocchia Ferro

Contaminación de la cuenca Salí-Dulce. La denuncia la interpuso la ciudadana, Irma Ramona Díaz. La Cámara Federal de Tucuman confirmó la resolución dictada por el Sr. Juez Federal de Tucumán N° II, en fecha 11 de junio de 2019, en cuanto dispone «el procesamiento sin prisión preventiva Jorge Alberto Rocchia Ferro -titular del Ingenio La Florida-, por resultar presunto autor responsable del delito previsto y penado por el art. 55, primer párrafo, de la ley 24.051, y trabar embargo sobre los bienes del nombrado hasta cubrir la suma de 1.000.000 de pesos”.

Asimismo, la Cámara Federal de Casación, en un fallo -que se conoció este miércoles 3-, le ordena al Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero que realice el juicio oral y público en contra del sindicado por dos causas de contaminación de vieja data.

La Cámara Federal de Tucumán resolvió una apelación a la sentencia del Juez Federal II, de fecha 11 de junio de 2019, que dispone el procesamiento sin prisión preventiva Jorge Alberto Rocchia Ferro, por resultar presunto autor responsable del delito previsto y penado por el art. 55, primer párrafo, de la ley 24.051, y trabar embargo sobre los bienes del nombrado hasta cubrir la suma de $ 1.000.000.

La defensa de Rocchia Ferro- presenta informe de agravios por escrito. En el mismo, expresa que “el imputado no ha incurrido en conducta típica alguna, atento que las probanzas de autos no demuestran que los efluentes analizados hayan acabado depositados en un curso natural de agua o que hayan terminado anegados en suelos destinados a cultivo alguno. En tal sentido, indica que resulta contrario a la correcta dogmática del art. 55 de la ley 24.051 considerar que un canal artificial constituye un cuerpo receptor susceptible de dar lugar a la configuración de un delito ambiental. Agrega que resulta llamativa la valoración que se realiza de los informes técnicos invocados para justificar el procesamiento, los cuales -metafóricamente- se presentan como diagnósticos médicos de pacientes que nunca fueron examinados. Por lo que solicita se deje sin efecto el procesamiento ordenado en autos”.

Previo a resolver la cuestión traída a examen “este Tribunal entiende que corresponde efectuar las siguientes consideraciones: I) Las presentes actuaciones se inician a fs. 1/3, con motivo de la denuncia formulada en fecha 04/06/12 por Irma Ramona Díaz ante el Fiscal Federal N° 1, en contra del Ingenio y Destilería La Florida, por la presunta comisión del delito de contaminación ambiental. Habiéndose delegado la investigación al Sr. Fiscal Federal (conforme al art. 196 bis del CPPN.), se ordena practicar una investigación reservada con toma de muestras a fin de determinar la naturaleza y el destino de los residuos generados por el establecimiento denunciado (fs. 16/17). A fs. 146, el Sr. Juez a quo ordena la acumulación a la presente causa, de las actuaciones caratuladas “Ingenio La Florida s/ Inf. a la ley 24.051”, Expte. N° 32200 /2013 (agregadas a fs. 45/145) IMPUTADO: ROCCHIA FERRO, JORGE ALBERTO s/INFRACCION LEY 24.051 (ART.55) DENUNCIANTE: DIAZ, IRMA RAMONA Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE TUCUMAN”.

“A propuesta de la Facultad de Ciencias Naturales (UNT.), asume como perito la Dra. Clara Eugenia Cisterna (fs. 159), quien presenta un informe donde señala los parámetros a medir (fs. 186/189) A fs. 228/269, Gendarmería Nacional informa acerca de los lugares de vuelco y el recorrido del canal donde éste se produce. A fs. 277/279, el Sr. Juez instructor dispone librar orden de allanamiento del domicilio donde funciona la planta del ingenio “La Florida”, con el objeto de proceder a la toma de muestra del efluente líquido”.

“A fs. 298 y 299, se acompañan las actas de toma de muestra y de entrega; a fs. 316/321, constan los resultados de los análisis realizados por el laboratorio de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres; y a fs. 325/332, se agrega el informe pericial correspondiente, realizado por la Dra. Clara Cisterna. En fecha 19 de septiembre 2017, el Sr. Fiscal Federal solicita se cite a prestar declaración indagatoria a Jorge Alberto Rocchia Ferro, en orden al hecho consistente en: haber permitido (en el carácter de presidente del directorio del Ingenio La Florida) el vuelco de efluentes líquidos con vinaza, a través de un ducto que sale del interior de la empresa, atraviesa por debajo de la calle, continuando por la avenida principal del ingenio, recorriendo poblaciones hasta la ruta nacional N° 9, luego el límite interprovincial, hasta desembocar en el Embalse de Río Hondo, contaminando, de tal manera, a las personas y el ambiente en general (fs. 336/339). A fs. 343/345, la Dra. Clara Cisterna formula aclaraciones y ampliaciones en relación al informe pericial oportunamente acompañado, y, a fs. 348/349, la nombrada presta declaración testimonial. A fs. 351/368, se agrega informe presentado por la Policía Federal, relativo a la inspección ocular ordenada en autos, habiendo prestado declaración testimonial el personal interviniente en dicho acto a fs. 375/382”.

“En fecha 23 de octubre de 2018 (fs. 383), el Sr. Juez instructor rechaza el pedido de llamado a indagatoria, hasta tanto se cumplan determinadas medidas previas de investigación. A fs. 387/390, la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo (UNT), presenta informe, indicando que la muestra puede considerarse “residuo peligroso”, dado que se caracteriza como Y18 y H12 en el marco de la ley 24.051 de residuos peligrosos, y además, de los ocho parámetros consultados, cinco no cumplen con la normativa provincial (resol. 030, SEMA, provincia de Tucumán) tomada como referencia para establecer si los parámetros consultados se encuentran dentro de los límites permitidos para residuos líquidos que se vuelcan en cuerpos de agua superficial. A fs. 393/401, el Sr. Médico Forense de estos Tribunales, Dr. Gustavo José Armando, dictamina, en base a consideraciones médico legales, que los valores de la muestra colectada implican un riesgo o un peligro para la salud pública”.

“En fecha 01/03/19, el Sr. Juez de grado cita a prestar declaración indagatoria a Jorge Alberto Rocchia Ferro (fs. 402) Al momento de ser indagado (409/410), el imputado niega el hecho que se le endilga, y en particular, niega que el efluente vinaza pueda ser calificado como un residuo de carácter peligroso en los términos de la ley 24.051. Por último, niega que los métodos de tratamiento y disposición final de todos los efluentes que se generan con motivo de la operación industrial del ingenio La Florida hayan implicado un peligro para la salud humana. Así las cosas, se dicta la resolución en crisis (fs. 411/428). II) Procesamiento – Prueba. El Sr. Juez a quo imputa a Jorge Alberto Rocchia Ferro la presunta comisión del delito previsto y penado por el art. 55, primer párrafo, de la ley 24.051. Dicha norma dispone: «Será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general».

“Asimismo, el art. 2 de la ley 24.051, dispone: “será considerado peligroso, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. En particular serán considerados peligrosos los residuos indicados en el Anexo I o que posean alguna de las características enumeradas en el Anexo II de esta ley. Las disposiciones de la presente serán también de aplicación a aquellos residuos peligrosos que pudieren constituirse en insumos para otros procesos industriales. Quedan excluidos de los alcances de esta ley los residuos domiciliarios, los radiactivos y los derivados de las operaciones normales de los buques, los que se regirán por leyes especiales y convenios internacionales vigentes en la materia”. El tipo objetivo exige la concurrencia de alguna de las conductas prohibidas (envenenar, adulterar o contaminar), la que debe ser ejercida sobre alguno de los elementos que conforman el medio ambiente (salud, suelo, agua, atmósfera o ambiente), de un modo peligroso para la salud (proximidad de una lesión). Contaminar consiste en introducir al medio cualquier índole de factores que anulen o disminuyan su fusión biótica (polución, obstrucción del ciclo natural, ausencia de retorno). La ilicitud consiste en causar la descarga o liberación de residuos peligrosos en cantidades o concentraciones tales que el medio no puede neutralizarlos o degradarlos. El elemento subjetivo, supone un actuar doloso, es decir, el conocimiento de las características de los residuos manipulados, aunque sea en el marco de la eventualidad de tal saber. El tipo penal analizado protege dos bienes jurídicos (se trata de un tipo penal pluriofensivo)”.

“Así, el delito se consumará en la medida que el residuo contamine el medio ambiente de un modo peligroso para la salud pública. En efecto, conforme lo tiene dicho la Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV (causa: “Colombres s/ recurso de casación”, sentencia de fecha 14/07/16), “las disposiciones penales de la ley 24.051 se dirigen a la protección de dos bienes jurídicos fundamentales: la salud y el medio ambiente. Dicho criterio, ha sido seguido por nuestro más Alto Tribunal en Fallos: 323:163, en cuanto sostuvo que “Corresponde declarar la competencia de la justicia provincial para entender en la causa instruida por infracción a la ley 24.051 de residuos peligrosos, toda vez que no se probó que los desechos pudieron afectar a las personas o al ambiente fuera de los límites de dicha provincia.». Dicha postura, fue seguida en forma concordante en Fallos: 326:1642, 328:3500, entre otros)”.

“Ahora bien, a partir de los elementos de prueba agregados en autos hasta el presente, este Tribunal entiende que se encuentra acreditada -con el grado de provisoriedad que habilita esta etapa del proceso- la contaminación ambiental producida por el “Ingenio La Florida”. En efecto, el hecho imputado en autos consiste en la presunta contaminación, envenenamiento o adulteración del agua y el ambiente de un modo peligroso para la salud, producida mediante la descarga o vertido de los residuos peligrosos derivados de la actividad industrial del Ingenio antes referido. Tal descarga habría sido realizada en el canal principal que corre perpendicular a la calle Chirino, localidad de La Florida -conforme a los puntos de toma de muestras que se detallan en el acta de fs. 309-, el cual desemboca finalmente en el Embalse de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero. En el acta de fecha 14/12/16 (fs. 309), se detalla que se tomaron muestras en 3 puntos diferentes: la cámara de salida, la acequia con agua de desborde del sistema de tratamiento de agua con ceniza, y el canal de efluentes industriales aguas debajo de su intersección con la calle Rómulo Chirino, medida ésta que contó con el debido control de parte-“.

“A fs. 316/321, se agregan los resultados de los análisis correspondientes a dichas muestras, los que fueron realizados por el laboratorio de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Asimismo, resulta oportuno mencionar el informe pericial presentado por la Dra. Clara Cisterna (fs. 325/332), donde se indica que las muestras fueron tomadas: 1) de un canal dentro del Ingenio junto al tubo de salida, al lado de la pared que limita con la calle Chirino; 2) de un arroyo que sale de un embalse -dentro del Ingenio-. Según el personal de dicho establecimiento “se trata de una acequia con agua del desborde de la pileta del lavado de ceniza”; y 3) del canal principal que corre perpendicular a la calle Chirino a 200 metros del paredón que linda con el ingenio -denominado “Canal del Frente Industrial”-. Al referirse a los resultados de los análisis, en particular, a los valores medidos, la Dra. Cisterna explica lo siguiente: i) metales pesados: no se ha detectado cadmio; el cobre y el zinc presentan contenidos por debajo del nivel guía (tabla 1, decreto 831/93); el níquel se halla por debajo del nivel guía en la muestra N° 1 pero excede en 0,005 mg Ni/L en las restantes; ii) arsénico, está por debajo del límite establecido en la tabla 1; iii) Demanda Bioquímica de Oxígeno y Demanda Química de oxígeno, son relativamente elevados en consideración con las especificaciones para la provincia de Tucumán (Resolución N° 030/2009 de la Secretaría de Medio Ambiente de Tucumán); iv) sólidos totales, son relativamente altos especialmente en la muestra 2 y sólidos sedimentables se destaca elevado valor para la muestra v) conductividad y ph se ajustan al rango establecido en la Resolución 030/2009 SEMA. Entre las conclusiones a las que arriba la citada profesional, se destacan las siguientes: 1) los elementos metálicos pesados no presentan contenidos diferentes a los patrones establecidos en la Tabla I del Anexo II del decreto 831/73, ley 24.051 y en la Resolución N° 030 SEMA, 2009, anexo I de la provincia de Tucumán”; 2) en relación con los valores relativamente altos de DQO y DBO5, al igual que el contenido de sólidos, son resultados propios de contaminación de efluentes por vinaza. Este residuo líquido impacta negativamente sobre el ambiente ya que disminuye la luminosidad de las aguas, la actividad fotosintética y el oxígeno disuelto. Pudiendo además producir eutrofización del agua que contribuye al aumento de poblaciones de insectos”.

“Esta contaminación también es responsable de malos olores en la zona. Por otra parte, resulta de vital importancia considerar el informe presentado por la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo (UNT) -fs. 387/390-, donde, a la pregunta relativa a si los parámetros de DBO, DQO, oxígeno disuelto, sólidos totales, sólidos sedimentables, conductividad y PH de la muestra N° 1 (M1, protocolo 0117-17) resultan ser contaminantes para el ambiente en los términos del art. 2 primer párrafo de la ley 24.051, se concluye que: “la muestra puede considerarse residuo peligroso dado que se caracteriza como Y18 y H12 en el marco de la ley 24.051 de Residuos Peligrosos y, además, de los 8 parámetros consultados, 5 no cumplen con la normativa provincial, Resolución N° 030 (SEMA), provincia de Tucumán, tomada como referencia para establecer si los parámetros consultados se encuentran dentro de los límites permitidos para residuos líquidos que se vuelcan en cuerpos de agua superficial”. A partir de lo expuesto, compartimos la postura asumida por el Sr. Juez a quo en la resolución apelada, en cuanto entendió que estaría comprobada la contaminación al ambiente, puntualmente al agua, mediante el vertido de efluentes que contienen niveles elevados de DQO, DBO, sólidos sedimentables y conductividad, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados sobre la muestra identificada como “M1” (tomada dentro del ingenio junto al tubo de salida de la pared que limita con calle Chirino, es decir, en el último tramo del recorrido del efluente previo a su salida al exterior mediante el volcado en el canal -pericia de fs. 325/327-)”.

“Cabe recordar que la Dra. Cisterna, al referirse a los valores de DBO y DQO, indicó que “estos parámetros son relativamente elevados en consideración con los especificados para la provincia de Tucumán por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (Resolución N° 030/2009) Anexo I, y se destaca aún más en el caso de la muestra 1 (Protocolo 0117-17) que corresponde al efluente justo a la salida del ingenio hacia el canal principal de la localidad de La Florida” -fs. 326/327-. De igual manera, en lo que respecta al bien jurídico “salud pública”, debemos considerar el informe presentado en autos por el Sr. Médico Forense, Dr. Gustavo José Armando, a quien le fue solicitado que dictaminara si el efluente, según los valores que presentaba la muestra N° 1, genera un riesgo o peligro para la salud pública; a lo cual respondió -luego de realizar una serie de consideraciones médicolegales sobre los parámetros medidos- que: de acuerdo a la OMS el agua contaminada y el saneamiento deficiente están relacionados con la transmisión de enfermedades como el cólera, otras diarreas, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomelitis. Los insectos que viven o se crían en el agua son portadores y transmisores de enfermedades como el dengue y se los denomina vectores. En base a la definición anterior, es una situación que genera un cambio en detrimento de un ecosistema, puntualmente cambiando las características del agua con el vertido de vinaza y que genera la posibilidad de aparición de vectores por mencionar una de las consecuencias, pudiendo nombrar también la desaparición de vida acuática o la imposibilidad de su uso humano de la masa de agua, es un riesgo a la salud pública, ya que la salud de la población se vería afectada (fs. 393/401)”.

“Así las cosas, consideramos que se encuentra acreditado el elemento objetivo requerido por la figura penal imputada (art. 55 de la ley 24.051), que consiste en el nexo de causalidad existente entre el vuelco de sustancias contaminantes y la contaminación. Al respecto, debe decirse que resulta aplicable la teoría de la imputación objetiva, es decir, la posibilidad de atribuir a una persona la realización de una conducta creadora de un riesgo relevante, jurídicamente prohibido y como consecuencia de ello, la producción de un resultado típico. Este riesgo relevante se produce porque la conducta que se imputa excede los niveles del riesgo permitido por el ordenamiento jurídico; ha quedado demostrado por las pruebas periciales pedidas en la instrucción que los niveles de contaminación permitidos han sido superados por la presencia de elementos contaminantes que provienen de la actividad del Ingenio La Florida. De igual manera, el elemento subjetivo de la figura imputada se encontraría acreditado, al menos el dolo eventual, por cuanto el imputado Rocchia Ferro, en el carácter de director de la empresa, no podría ignorar la existencia de los líquidos contaminantes arrojados por el ingenio y la eventualidad de que éstos afecten el medio ambiente y la salud pública. Además, al prestar declaración indagatoria, el nombrado reconoció estar al tanto de los métodos de tratamiento de efluentes que se desarrollan en la fábrica. Finalmente, cabe recordar lo dispuesto por el art. 57 de la ley 24.051: “Cuando alguno de los hechos previstos en los dos artículos anteriores se hubiesen producido por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o, representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir”.

“Dicha norma atribuye la responsabilidad penal a los directivos por la decisión de la persona jurídica. Conforme a lo expuesto, este tribunal entiende que corresponde confirmar en todos sus términos la resolución venida en apelación. Por lo que, se RESUELVE: I) CONFIRMAR la resolución dictada por el Sr. Juez Federal de Tucumán N° II en fecha 11 de junio de 2019 (fs. 411/428), en cuanto dispone el procesamiento sin prisión preventiva Jorge Alberto Rocchia Ferro, por resultar presunto autor responsable del delito previsto y penado por el art. 55, primer párrafo, de la ley 24.051, y trabar embargo sobre los bienes del nombrado hasta cubrir la suma de 1.000.000 pesos”.-