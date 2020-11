CINCO DEMORADOS POR “PASEAR” A BORDO DE UN AUTOMÓVIL E INCUMPLIR MEDIDAS PREVENTIVAS

El conductor de un automóvil y cuatro amigos fueron demorados por efectivos de la Comisaría 52 de Forres, en el marco de los operativos preventivos contra el Covid-19, porque estos no respetaban la cantidad autorizada de ocupantes en el interior del rodado, no guardaban el distanciamiento social, no usaban barbijo y circulaban fuera del horario permitido.

El caso se conoció cuando el patrullero policial recorría su área de competencia y alcanzaron a divisar en un camino vecinal del paraje Mili, departamento Robles, un automóvil con cinco ocupantes que se desplazaba en horas de la madrugada.

De inmediato, los uniformados interceptaron el Volkswagen Gol de color Gris y procedieron a identificar a sus ocupantes, todos mayores de edad, cuatro de ellos con domicilio en Estación Robles y el restante en la localidad de El Puestito.

Lo curioso sobrevino después, cuando los policías les preguntaron por las razones por las cuales se encontraban en el lugar, incumpliendo las medidas de distanciamiento y las restricciones horarias, y estos habrían manifestado que se hallaban “de paseo” y que ya volverían a sus domicilios.

Ante tan inverosímil respuesta, se informó de la situación al fiscal José Piña quien interiorizado de los pormenores del caso, que los ocupantes del rodado superaban la cantidad permitida en el rodado, que no guardaban el distanciamiento social, que no usaban barbijo obligatorio y que circulaban fuera del horario establecido, dispuso que fueran demorados por infracción al artículo 205 del CPA.

Además, en el interior del vehículo se encontraron dos conservadoras con 10 botellas de cerveza, las cuales se incautaron de manera preventiva junto al rodado. Por tanto, demorados y secuestros terminaron en la Comisaría Comunitaria N°52 a la espera de una resolución judicial.