Meritócrata de cartón: Patricia Bullrich admitió que utilizó pasajes del Senado y prometió devolver el dinero

La ex ministra de Seguridad utilizó, junto a dos asesores, pasajes para viajar a la provincia de Córdoba para asistir a la marcha del 8N con fondos de la Cámara del Senado.

La ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich admitió que utilizó pasajes oficiales de una senadora de Juntos por el Cambio para viajar, junto a dos asesores, a un banderazo que se llevó en la provincia de Córdoba. La titular del PRO dijo que se trató de «una confusión» y que va a devolver la plata del pasaje.

«La senadora Laura Rodríguez Machado tiene pasajes innominados y la verdad es que mi equipo de mi secretaría junto con la secretaría de la senadora organizamos el viaje y se organizó que se usaban esos pasajes; la verdad que nosotros no teníamos información y yo voy a devolver el dinero», dijo Bullrich en declaraciones televisivas.

«Fue toda una confusión, pido disculpas y voy a devolver el dinero. Si bien es legal el mecanismo no lo considero ético de mi parte. Es dinero del pueblo y en consecuencia lo voy a devolver», dijo en diálogo con La Nación+.

Para Bullrich «hubo una confusión de que no se conseguían pasajes y esas cosas que uno no sabe cómo suceden». Insistió: «Ya hablé con la senadora y ella va a hacer todo el trámite para la devolución del dinero y pido disculpas. No es ético de mi parte utilizarlo».