Coronavirus: Comunicado del COE

Se mantienen los mismos horarios de circulación en los Departamentos Capital y Banda (lunes a viernes de 7 a 22 hs.; y sábados domingos y feriados de 7 a 18 hs). A partir del día miércoles 18/11 se habilitará en toda la provincia, la apertura de clubes e instituciones deportivas, etc, los que solamente podrán funcionar por ahora, en actividades administrativas, con más las que ya se encuentran habilitadas en el presente, es decir bares, restaurantes y gimnasios con la estricta aplicación de los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud de la provincia

En el día de la fecha, se realizó una nueva reunión del Comité de Emergencia; y de acuerdo al compromiso asumido de dar conocimiento la población, tanto de la evolución epidemiológica semanal , cómo de los pasos a seguir, se emite el siguiente comunicado:

# Resumen semanal (desde el lunes 09/11 hasta hasta hoy Domingo 15/11 :

-El número de casos positivos en los 7 días fue de 1860.

-El promedio diario de contagios fue de 265,71 casos positivos.

-El porcentaje de ocupación de Camas Covid:

a) UTI -UCI 74%

b) camas Covid leves y moderados 50%

# Por otra parte, se recuerda que esta en vigencia hasta el 29/11 el decreto provincial 1824/2020.

# Se mantienen los mismos horarios de circulación en los Departamentos Capital y Banda (lunes a viernes de 7 a 22 hs.; y sábados domingos y feriados de 7 a 18 hs). El resto de los Departamentos, tanto en sus actividades como horarios de circulación, seguirá sin modificaciónes, salvo las restricciones temporarias que se puedan disponer en las propias comunas.

# También el COE informa que a partir del día miércoles 18/11 se habilitará en toda la provincia, la apertura de clubes e instituciones deportivas, etc, los que solamente podrán funcionar por ahora, en actividades administrativas, con más las que ya se encuentran habilitadas en el presente, es decir bares, restaurantes y gimnasios con la estricta aplicación de los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud de la provincia. Las actividades deportivas individuales o sin contacto, aún no están habilitadas ( dependerá de la situación epidemiológica de los próximos días su autorización o no )

# También, tal como se comunicará a través de la Sub Secretaria de Turismo, a partir del día 04 de diciembre quedara habilitada la actividad turística en el ámbito provincial ( tanto para turismo interno como nacional) con la aplicación de estrictos protocolos y medidas de prevención.

# Es muy importante recordar a todos los comprovincianos, la necesaria responsabilidad en el cumplimiento de las medidas de prevención y protocolos vigentes, entre los que se encuentran la prohibición de organizar y/o participar de reuniones sociales y/o familiares, para evitar contactos estrechos con personas no convivientes (que es una de las causas evidentes de la propagación del virus) ya que en estas situaciones no se cumplen los protocolos de distanciamiento y uso del barbijo.

Cuidarnos frente a este virus, que todavía no tiene tratamiento efectivo ni vacuna para combatirlo, es una obligación de todos.

Firman: Elias Suarez, Jefe de Gabinete de Ministros – Natividad Nassif, Ministra de Salud.