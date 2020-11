Más de 530 policías infectados que están en “primera línea” de batalla

Significan menos del 6 por ciento de la población de uniformados, publica Nuevo Diario.

Están en la primera línea de la lucha contra la pandemia del coronavirus. Desde el minuto cero, la Policía de la Provincia desplegó el personal en zonas limítrofes del vasto territorio para verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios de las personas y vehículos que pretendían ingresar a Santiago del Estero.

Mientras tanto, en las ciudades y localidades, los uniformados tuvieron que lidiar con santiagueños irresponsables que no estaban dispuestos a respetar las medidas decretadas para evitar la circulación del Covid-19 y poniendo en riesgo la salud pública. Intervinieron en masivos juegos de azar, en fiestas clandestinas y en otras reuniones ilegales, donde no se respetó el aislamiento ni el distanciamiento social. Durante el trajinar incansable para evitar que los santiagueños contrajeran la enfermedad, 532 policías —entre agentes, suboficiales y oficiales, entre ellos varios jefes— se infectaron de Covid-19 en medio de los procedimientos. Muchos tuvieron que aislarse en sus domicilios particulares y otros terminaron internados en centros de salud con síntomas más fuertes. No obstante, tras los catorce días de aislamiento, los uniformados estuvieron nuevamente activos en la fuerza de seguridad, luego de ser tratados con Ivermectina (6 miligramos), lo que los revitalizó rápidamente, revelaron fuentes policiales.

Las autoridades de la Jefatura realizaron un análisis y coincidieron en que la situación sanitaria de la Policía provincial es buena, teniendo en cuenta que los 532 infectados no llegan a ser ni el seis por ciento de la población policial, que llega a casi nueve mil efectivos.

La responsabilidad y el cumplimiento de los protocolos y las medidas de higiene del personal policial evitaron una mayor cantidad de uniformados infectados.

Asimismo, los voceros señalaron que todos los policías que deben viajar a los límites para realizar los controles o para colaborar con el aislamiento de localidades y ciudades en distintos puntos de la provincia, son sometidos a hisopados y llegan a destino para cumplir con el servicio con resultados negativos.

Contextual

La lucha aún no terminó, aunque la llegada de la vacuna esté cada vez más cerca. Esa esperanza no nos tiene que relajar. El cumplimiento de las medidas biosanitarias —utilización de barbijo, lavado de manos, distanciamiento social y por sobre todas las cosas solo salir de la casa si es necesario— tiene que ser una regla de vida para convivir con el virus y otras enfermedades infecciosas de estación. El respeto por la vida, no solo de cada uno, sino también del resto de los mortales, especialmente familiares mayores, quienes sufren las peores consecuencias del virus, debe ser la prioridad número uno. Solo así vamos a desencadenar una lucha masiva con más fuerza contra la pandemia.