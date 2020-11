Investigaran a Mauricio Macri y a Oscar Aguad por el hundimiento del ARA San Juan

Lo hizo la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. El ex presidente nunca fue llamado a declarar, como reclamaron varias de las querellas.

La Justicia ordenó investigar al ex presidente Mauricio Macri y al ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017.

El pedido lo realizó la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que confirmó hoy la mayoría de los procesamientos ordenados por la jueza Marta Yáñez por esa tragedia que se cobró la vida de los 44 tripulantes.

Ni Macri ni Aguad habían sido citados a declarar por este hecho, al igual que Marcelo Srur, jefe de la Armada, quien también será investigado en esta oportunidad.

La jueza Yáñez, ya en diciembre del año pasado, había dispuesto el procesamiento de dos contraalmirantes y cuatro capitanes de navío por la tragedia.

La magistrada, quien fue confirmada ahora por la Cámara al frente de la investigación, acusó como máximo responsable al ex comandante de adiestramiento y alistamiento naval contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo, debido a que «no se asesoró debidamente ni se ocupó personalmente de verificar el estado de la nave en forma previa a la realización de un ejercicio naval combinado de gran envergadura».

Además, procesó en primera instancia al capitán de navío Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, ex jefe de mantenimiento y arsenales; el capitán de navío Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe de departamento de operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del departamento logística de la fuerza submarina.

A ellos se los acusa de “estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio”. La jueza explicó que todos «estaban en conocimiento de que el submarino no se encontraba en buenas condiciones» y que «desoyeron el planteo del extinto comandante Pedro Fernández respecto del funcionamiento defectuoso del Snorkel y la válvula E19, que presuntamente habría sido el factor determinante de la tragedia».

Los abogados querellantes apelaron el fallo de primera instancia al tiempo que impugnaron las calificaciones legales y la desvinculación de Macri, Aguad y Srur.

“La Resolución recurrida es nula, toda vez que se expide sobre personas que no fueron imputadas ni tomada su declaración indagatoria. Se trata de una suerte de ‘defensa’ del ex Presidente de la Nación Ingeniero Mauricio Macri, el ex Ministro de Defensa de la Nación Dr. Oscar Aguad y del ex titular de la Armada Almirante Marcelo Srur”, dice la apelación firmada por la abogada Valeria Carreras, en representación de la querella mayoritaria. Que ya había pedido además la imputación de Macri, Aguad y diez altos mando de la Armada.

En un fallo de 177 páginas, la Cámara también ordenó ahora que se lleve adelante una pericia técnico- informática sobre el material fílmico y mosaico de fotografías correspondientes al hallazgo del SUSJ por parte de la empresa Ocean Infinity y una pericia integrada por un cuerpo de técnicos en la especialidad submarinista o ingenieros navales.