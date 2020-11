Asisten a familias aisladas por covid en La Dársena y San Ramón

La Comisión Municipal de La Dársena y San Ramón realizó la asistencia con raciones alimentarias y elementos de limpieza a media docena de familias que se encuentran en aislamiento preventivo desde hace algunos días por haber mantenido contacto estrecho con personas cuyos exámenes de Covid 19 arrojaron resultado positivo.

El comisionado Tomás Bernasconi informó que la tarea de asistencia se realizó como parte de los trabajos de servicio social que brinda el municipio durante todo el año y que en este caso se reforzó puntualmente por las familias que tienen que mantenerse en aislamiento en sus propios hogares, para reducir el riesgo de transmisión a otras personas.

“No tenemos casos positivos confirmados en nuestra zona, porque en todas las familias que hemos visitado se han dado contactos estrechos con personas que han sido infectadas por covid. Este viernes hemos realizado el último recorrido por cada domicilio y los vecinos se encontraban bien, cumpliendo con el aislamiento y en algunos casos a la espera de ser hisopados porque podrían estar presentado algunos síntomas”, dijo.

Mientras tanto, desde la comuna se distribuyeron alimentos no perecederos y elementos de higiene personal y para las viviendas, dado que en la mayoría de los casos se redujeron los ingresos porque no pueden salir a trabajar.

“Como lo hace el Gobierno en toda la provincia, tratamos de ayudar a quienes más afectados están por esta pandemia. Hasta ahora en La Dársena y San Ramón no se han producidos brotes que preocupen, pero no podemos descuidarnos, por eso les pedimos a los vecinos que actúen con responsabilidad para que el covid no llegue a nuestras casas”, dijo Bernasconi.