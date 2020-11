Un efectivo policial, el tercer reinfectado de Covid-19 en Santiago

Se trata de un cabo que está aislado en su domicilio y que en agosto ya tuvo en la enfermedad.

Un cabo de la Policía provincial domiciliado en el sector sur de la ciudad capital, dio positivo en el test de Covid-19 por lo que iniciará su período de aislamiento correspondiente.

Este funcionario se encontraba aislado en su domicilio desde el día lunes 16/11, indicaron fuentes oficiales.

El caso tiene la particularidad de que el efectivo ya estuvo infectado por el mismo virus en el mes de agosto y recibió el alta en mes de septiembre.

Este es un dato a tener en cuenta para quienes ya tuvieron la enfermedad, que de no respetar los protocolos y medidas de seguridad, como no usar barbijos, no respetar distanciamiento o participar de reuniones sociales, por ejemplo, pueden contraer de nuevo coronavirus.

El de este efectivo es el tercer caso de reinfección en la provincia. Como se recordará, los primeros dos fueron de jóvenes vecinos de Beltrán, departamento Robles.