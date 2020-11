24º aniversario del Instituto de Seguridad Social para Profesionales de la provincia

El ISSPSE celebró su aniversario y destacó las oportunidades en la crisis, en donde fortaleció el acompañamiento a los profesionales, digitalizó trámites y añadió nuevas formas de pago, además de ampliar su abanico de convenios de descuentos que los afiliados pueden disfrutar.

El Instituto de Seguridad Social para Profesionales de Santiago del Estero celebró su 24° aniversario destacando que durante este año, la institución redobló los esfuerzos para estar cerca de sus afiliados, acompañándolos en la contingencia.

«Ha sido un año muy particular para el mundo debido a la pandemia por COVID, que nos ha obligado a tomar muchas medidas. La cuarentena que comenzó en el mes de marzo nos obligó a cerrar las puertas del Instituto, pero esa situación también nos dio la posibilidad de abrir muchas ventanas que nos permitieron seguir cerca de nuestros afiliados acompañando en la contingencia, atendiendo sus necesidades y brindando la ayuda oportuna», expresó el presidente del Directorio, Lic. Ricardo Monti Nazha.

En este sentido, puntualizó que se actualizaron y pusieron en marcha todos los canales digitales llevando adelante un plan integral «que no nos tomó de sorpresa, porque ya lo veníamos trabajando», dijo.

«Esto nos permitió llegar a todos los rincones de la provincia para realizar todo tipo de trámites de manera on line, con respuestas a no más de 48 hs. de iniciado el mismo, optimizando y poniendo en valor el tiempo de nuestros afiliados, y sobre todo, cuidando su salud».

Oportunidades en la crisis

El Lic. Monti Nazha subrayó algunos logros como el lanzamiento de la APP MI ISSPSE, la creación de una nueva línea de Préstamos para afiliados ante crisis económica generada por la pandemia Covid-19, el congelamiento de tasas de préstamos otorgados, entre otras medidas beneficiosas para los afiliados.

«Durante la crisis hemos encontrado una oportunidad de crecimiento», aseguró el presidente y agregó: «es tiempo de cuidarnos, de seguir acompañando, de seguir manteniendo las medidas preventivas».

Por último agradeció el acompañamiento de todo el equipo técnico, el Directorio, las instituciones profesionales y a todos los afiliados «que siempre están a la par de esta, que es su casa», concluyó.