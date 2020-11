28/2020 Sesión Ordinaria: Asuntos Entrados y Orden del Día

24 de Noviembre de 2020.- 1091º REUNIÓN

28º SESION ORDINARIA

“ASUNTOS ENTRADOS”

Expte. Nº 653-28-2020 – BLOQUE FRENTE CIVICO –

Presenta proyecto de Resolución solicitando la colocación de reductores de velocidad en diferentes puntos de la calle Olga Ardiles del barrio Jorge Newbery.

(Sugerido: A la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos)

Expte. Nº 654-28-2020 – BLOQUE FRENTE CIVICO –

Presenta proyecto de Ordenanza otorgando la distinción de “Deportista Distinguido” al Sr. Mario Salvador Acuña por haber sobresalido en su ocupación y profesión deportiva en la comunidad capitalina.

(Sugerido: A la Comisión de Educación, Cultura y Turismo)

Expte. Nº 655-28-2020 – BLOQUE FRENTE CIVICO –

Presenta proyecto de Resolución solicitando el trabajo de bacheo y/o reparación del pavimento sobre calle Sáenz Peña entre Av. Belgrano (s) y calle Córdoba del barrio Centro.

(Sugerido: A la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos)

Expte. Nº 658-28-2020 – BLOQUE FRENTE CIVICO –

Presenta proyecto de Resolución solicitando la colocación de reductores de velocidad y/o señalización preventiva en las intersecciones de Av. Pedro León Gallo con los Pasajes Juan Lissi (ex 5° pasaje), Terencio Morini (ex 6° pasaje) y Tránsito Martínez (ex 7° pasaje) del barrio Industria.

(Sugerido: A la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos)

Expte. Nº 663-28-2020 – BLOQUE FRENTE CIVICO –

Presenta proyecto de Ordenanza otorgando la distinción de “Deportista Distinguido” al Sr. Claudio Ibarra por haber sobresalido en su ocupación y profesión deportiva en la comunidad capitalina.

(Sugerido: A la Comisión de Educación, Cultura y Turismo)

“SÍNTESIS DEL ORDEN DEL DIA”

Consideración del Despacho de la Comisión de Asuntos Legales, Laborales y Gremiales, en el proyecto de ORDENANZA presentado por el DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, adhiriendo la Municipalidad de Santiago del Estero a las disposiciones establecidas en los artículos 19º y 20º de la Ley Nacional Nº 24.624 y Ley Nº 25.973 sobre Fondos Públicos – Su Inembargabilidad, sus normas complementarias concordantes y correlativas. (Expte. N° 639-28-2020).

Consideración del Despacho de la Comisión de Asuntos Legales, Laborales y Gremiales, en el proyecto de ORDENANZA presentado por el DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, adhiriendo la Municipalidad de la Capital a la Ley Provincial Nº 7204 de “Firma Digital”. (Expte. N° 642-28-2020).

Consideración del Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de ORDENANZA presentado por el DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL, prorrogando la autorización a contratar directamente camiones con cajas volcadoras y compactadoras, tanques de riego, etc y todas aquellas maquinarias o servicios relacionados a la limpieza, sanidad urbana, recolección, enterramiento y tratamiento final de residuos domiciliarios. (Expte. N° 641-28-2020).

Consideración del Despacho de la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, en el proyecto de RESOLUCIÓN presentado por el BLOQUE LIBRES DEL SUR, solicitando la colocación de luminarias en calle Las Moras sobre el pasaje Narciso Díaz en el barrio Los Flores. (Expte. N° 628-28-2020).