«Esto no es lo que acordamos», la amenaza de Macri a jueces que Garavano no supo explicar

El ex ministro de Justicia de Cambiemos esquivó la explicación de la frase de Macri.

El ex ministro de Justicia, Germán Garavano, no supo explicar cuando fue consultado por el significado de la frase del entonces presidente Mauricio Macri, quien en marzo de 2018 sostuvo que “esto no fue lo que acordamos”, cuando Sala I de la Cámara Federal con los votos de Jorge Ballestero y Eduardo Farah recovó la detención de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

“Quién lo dijo, Macri no lo dijo. Estás sacando cosas de contexto y de realidad. Macri no tenía nada que ver”, afirmó Garavano ante la consulta del periodista Pablo Duggan por Radio 10, quien le recordó que Macri dijo la frase durante una entrevista en el programa de Mariana Fabbiani por Canal 13.

En cuanto a la crítica del expresidente a los jueces Farah y Ballestero, Garavano afirmó que “es su opinión. Como en todos los casos se genera la opinión de la gente a partir de un fallo”.

“Macri nunca pidió que nadie vaya preso”, sentenció Garavano y agregó que la mesa judicial nunca existió.

“La mesa judicial era otra cosa, era un grupo de funcionarios que nos reuníamos para elegir los pliegos que se presentaban al presidente”, aseguró Germán Garavano.

“Todas estas denuncias de lawfare, en los expedientes no existen. En la famosa denuncia de la mesa judicial lo que se denuncia es que a cinco jueces laborales los denunciaron en el Consejo de la Magistratura”, señaló Garavano.