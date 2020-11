IOSEP incorpora prescripción electrónica de medicamentos

El IOSEP en una tarea coordinada con el Colegio de Farmacéuticos, a través de una conferencia de prensa, anunció la firma de convenio para la implementación de la Prescripción electrónica de medicamentos. También confirmaron la provisión de medicamentos durante todo el 2021.

Del anuncio participó el presidente del IOSEP, Cdr. Raúl Ayuch acompañado por el presidente del Colegio de Farmacéutico, Hugo Navarro.

Cabe destacar que este sistema será de gran utilidad para el profesional que podrá realizar la prescripción de manera digital, ya que con simples pasos podrá cotejar los datos del afiliado, conocer la disponibilidad del medicamento recetado al instante y sobre todo, evitar el uso e intercambio de la tradicional receta de papel con el afiliado.

A su vez el afiliado podrá concurrir directamente a la farmacia con la prescripción electrónica que le llegará a su mail, para un control si lo requiere y abonar directamente en la farmacia el monto de la prescripción electrónica. El tope de las prescripciones electrónicas es el mismo que el actual que ya conoce el afiliado y por un tiempo podrá utilizar ambos sistemas, es decir, la orden de mono droga que adquiere en la Obra Social y la prescripción electrónica.

El Cdr. Ayuch dijo “hemos logrado acordar y garantizar mediante estos convenios la provisión de medicamentos durante todo el año 2021 y, además hemos firmado en el marco de estos convenios para incorporar la receta electrónica lo cual es un avance muy importante en la administración de la obra social que va a permitir que el afiliado no necesite venir a las oficinas. Es para nosotros muy grato dar la seguridad en el suministro de todos los medicamentos que nuestros afiliados necesiten. Es un avance muy importante esta herramienta que es la prescripción electrónica y no hubiese sido posible sin la colaboración del Colegio de Farmacéuticos”.A su turno el titular del Colegio de Farmacéuticos, Hugo Navarro dijo que “es grato seguir avanzando en la mejora del servicio farmacéutico a los beneficiarios del Iosep. Esta nueva herramienta se va a traducir en mejoras para el servicio prestacional ya que no van a tener que concurrir a la obra social sino directamente al consultorio médico. Inicialmente van a convivir las dos modalidades, pero la idea es que en un futuro esto se materialice de manera integral como una forma de incorporar un servicio más al beneficiario”.