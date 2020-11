16 personas demoradas en dos fiestas clandestinas de la capital santiagueña

Las reuniones no autorizadas habían ocurrido en el horario no autorizado para circular en el marco de la pandemia, y tuvieron de la intervención de la Sub Comisaria el Zanjón y la Comisaria Comunitaria 5ta.

Con música alto volumen e ingesta de bebidas alcohólicas, los vecinos de la Localidad Yanda denunciaron ante la policía una fiesta de estudiantes en una Finca ubicada en la zona. De inmediato, personal policial se constituyó en el lugar y corroboraron dicha situación.

El propietario del lugar seria uno de los 10 participantes, entre ellos un menor de 16 años que fue entregado a sus progenitores. Permitiendo en ingreso a la policía, se realizó el procedimiento correspondiente sin poner fuerza ni resistencia.

Simultáneamente que el procedimiento se llevaba a cabo, personal de la comisaria comunitaria 5ta., también había detectado una reunión no autorizada en el B° Centenario con 6 personas mayores de edad, ingiriendo bebidas alcohólicas en el interior del inmueble. Ambas sucesos tuvo participación el fiscal de Turno Dr. Robles Sebastián, quien dispuso que los infractores sean traslados a la Escuela de Cadetes por haber violado el Art. 205