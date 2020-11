Dólar, mamushkas y Guzmán en su metro cuadrado: cómo es el «fórceps» que aplica desde hoy el Gobierno

De lo que ocurra en los próximos días, sin duda saldrán dos vectores bien distintos, que prometen atravesar todo el arco rector y encuadrar el escenario financiero de aquí en adelante. Aunque no se note, están en tensión dos formas de ver la realidad circundante, cada una con los demonios que le son inherentes.

Se viene una semana clave donde el ministro Guzmán luchará por no ceder el metro cuadrado que ganó con la baja del dólar. De lo que ocurra en los próximos días, sin duda saldrán dos vectores bien distintos, que prometen atravesar todo el arco rector y encuadrar el escenario financiero de aquí en adelante. Aunque no se note, están en tensión dos formas de ver la realidad circundante, cada una con los demonios que le son inherentes. Al mismo tiempo, habrá que decir que ambas, por ahora, son complementarias y han logrado cierto éxito en los objetivos perseguidos, por ejemplo, bajar de forma artesanal la cotización del billete. Una de esas lecturas arranca aquí mismo, con un Gobierno que lleva adelante una especie de gesta coral y variopinta. El foco es siempre el mismo: domar al dólar en su líquida rebeldía, agua que se escurre entre los dedos a pesar de que los guardianes de la abadía que es el Banco Central han tomado todos los recaudos del caso. La pregunta que subyace es si será suficiente este “fórceps” sui géneris para detener la sangría de divisas que, a pesar de todas las medidas adoptadas, sigue vigente y preocupa. Es, a pesar de que hay quienes pretenden mirar para otro lado, uno de los fundamentos que utilizan los teóricos devaluacionistas para fundamentar sus proyecciones, que por supuesto no están exentas de intereses ocultos. Si se frenase la salida de dólares, pues entonces esos exégetas del dólar a $190 perderían un factor de apoyo importante en su camino evangelizador. Pero no pasa.

Entre las medidas adoptadas para reforzar el “muro” antidevaluación, las últimas deberían comenzar a ponerse a prueba hoy. Miguel Pesce y el equipo de laComisión Nacional de Valores estrenarán regulaciones en ese campo mixto y cenagoso que es la política monetaria y los reglamentos para operar bonos en la Bolsa. El desafío es acortar la brecha cambiaria, teniendo presente que los empresarios de AEA y la UIA le dijeron a Guzmán el último viernes que eso, y no otra cosa, es lo que “molesta”. En la traducción, podría pensarse que Guzmán evangeliza tiempos venideros en armonía y que ellos responden que sólo van a “comprar” ese escenario cuando no estén pensando que hacen mal negocio con un dólar teórico, que en el mercado informal se mantiene lejano. Con un dólar oficial hoy en $86, tanto el contado con liquidación como el MEP han experimentado un retroceso a la zona de $145. Esos procesos son el resultado de una compleja trama de abordajes, donde no faltan los llamados telefónicos, las visitas e inspecciones del BCRA en pos de corroborar que las importaciones se realicen en tiempo y forma y sin vicios ocultos. Naturalmente, la demanda de divisas se retrae en esas circunstancias, tanto en el oficial como también en el contado con liquidación. Eso genera un recorte de las cotizaciones y, por ende, la proyección de un escenario contrafáctico: qué pasaría con las cotizaciones si no hubiese controles periódicos presenciales.