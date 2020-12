Sin fronteras a partir de hoy: mirá cómo se puede entrar y salir de Santiago

El poder viajar es una de las actividades que más despierta el interés de la población. Cómo hacerlo de manera segura. Todos los rubros que vuelven y los requisitos confirmados en el resto de las provincias, en esta nota.

De acuerdo con lo establecido por el Comité de Emergencia provincial, desde hoy se habilita la actividad turística en nuestra provincia, tanto interna como nacional. También otras actividades y la práctica de deportes.

Dentro de la apertura del turismo en la región, Santiago del Estero firmó un convenio de libre circulación con Tucumán, Jujuy y Salta que rige desde hoy. A ese acuerdo se sumarán Catamarca y La Rioja desde el día 14/12. Ello implica la solicitud de mínimos requisitos para poder ingresar y circular entre estas provincias para quienes tienen domicilio en el NOA.

Para los turistas del resto del país que quieran ingresar a Santiago del Estero, hay otros requisitos que deben cumplir.

Todos los interrogantes que surgen en torno a esta nueva situación, como incluso los familiares que viven en otras provincias y quieran venir a Santiago para las fiestas, fueron respondidos por la Subsecretaría de Turismo de la provincia, a cargo de Nelson Bravo.

“Para la gente que quiere venir a Santiago, hay criterios de Turismo y hay criterios vinculados del Comité de Emergencia. En resumen, si tiene documento con domicilio en Santiago o en cualquiera de las provincias que firmaron convenio con Santiago (las otras 5 del NOA), lo único que se necesita es la declaración jurada para entrar, que se hace al ingreso de la provincia”, indicó Bravo

A continuación, una guía práctica que responde todas las inquietudes.

Si un santiagueño se fue de la provincia y debe retornar, ¿qué requisito debe cumplir?

-Para volver a Santiago, si tiene domicilio en Santiago, sólo se ingresa con declaración jurada. Incluso si se fue de vacaciones a otro lugar del país que no sean las provincias con las que se firmó convenio de libre circulación, o incluso del exterior.

Si un santiagueño va de vacaciones a una provincia del NOA, ¿qué le solicitan para ingresar?

-Si tiene documento con domicilio en Santiago o en cualquiera de las provincias que firmaron convenio con Santiago (las otras 5 del NOA), lo único que se necesita es la declaración jurada para entrar, que se hace al ingreso de la provincia

¿Si vienen de una provincia del NOA, qué tiene que hacer para ingresar?

-Para los que vienen de las provincias con las que Santiago firmó convenios de libre circulación (Tucumán, Salta, Jujuy -rige desde hoy-, Catamarca y La Rioja -rige desde el 14/2) hay dos situaciones:

*Si se aloja en un hotel, necesita la constancia de reserva de hotel, y la constancia de cobertura Covid, puede ser una constancia de la obra social que lo cubre o un seguro contratado.

*La otra situación, es que si se aloja en otro lugar que no sea un hotel, como la casa de un familiar, de un amigo o una casa propia que se tenga (como los que tienen viviendas en Las Termas) lo que se le va a pedir es la declaración jurada y bajarse la aplicación CuidarSE (viene para teléfono con sistema Android y se la baja desde Play Store o hacienc click en este link ).

-Un dato a tener en cuenta: quienes tiene un celular Apple que no usa Android, en la declaración jurada se hace constar esta situación, razón por la cual no se puede bajar la aplicación CuidarSE.

Con eso se cubren todas las posibilidades, ya sea que tenga que venir por turismo, trabajo, o situación familiar como las fiestas de fin de año.

Si vienen de otras provincias que no son del NOA, por las fiestas, turismo o trabajo:

– Si se aloja en un hotel, necesita la constancia de reserva de hotel, y la constancia de cobertura Covid.

– Si se aloja en otro lugar que no sea un hotel, como la casa de un familiar, de un amigo o una casa propia que se tenga (como los que tienen viviendas en Las Termas) lo que se les va a pedir es la declaración jurada y bajarse la aplicación CuidarSE en su smartphone.

¿Se Debe hacer cuarentena y contar con una constancia de PCR negativo para ingresar a Santiago?

-Ya no es necesario el hisopado, ni tampoco la cuarentena. En la mayoría de las provincias ya no piden constancia de PCR negativo, y en todas las provincias ya no es obligatoria la cuarentena.

¿Qué requisitos debe cumplir quien ingresa a la provincia por vuelo de cabotaje?

-Desde hoy, si viene en avión, ya sea que tenga domicilio aquí o no, lo único que se pide es la declaración jurada.

¿Cómo se llena la declaración jurada?

–En el ingreso a Santiago, se puede llenar el formulario en el control del límite provincial (en las provincias del NOA con convenio de libre circulación se pueden buscar formularios de la declaración jurada en sitios web oficiales o está la opción de llenarlos en los puestos de ingreso a cada provincia), o bien al arribo al aeropuerto. Además, a partir de hoy se puede generar la declaración jurada online desde el sistema SICOIN como requisito de ingreso a Santiago del Estero: “Link: http://sicoin.gobiernosde.gob.ar/ ” y clickear la opción: “Ingreso General Ciudadano”

Si no puede generar la declaración jurada, puede completarla en los puestos de ingreso a la Provincia.

Ahí se consignan datos personales, dónde se va a quedar, hasta cuándo, los datos personales de la familia. También responder consultas como si ya ha tenido o no Covid, por ejemplo.

¿Si se va a un hotel en Santiago o en Las Termas, qué servicios se habilitaron?

– Todos los servicios de hotelería están habilitados con protocolos, con turnos de ingreso como por ejemplo la pileta, con espacios separados por grupo familiar, por determinado tiempo. Todos los servicios, incluidos los SPA y los gimnasios están habilitados, todo con protocolo.

Los requisitos confirmados, provincia por provincia:

Provincia de Buenos Aires

– Apertura al turismo nacional: 1/12

– Certificado Verano

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

– Apertura al turismo nacional: 8/12

– Test PCR en terminales Dellepiane (a partir del 8/12), Ezeiza (a partir del 15/12) o en puestos habilitados por GCBA para otras vías de ingreso, dentro de las 24hs de la llegada a la Ciudad.

– Declaración Jurada

Córdoba

– Apertura al turismo interno: 4/12 / Apertura al turismo nacional: 1/1

– Certificado Verano

Entre Ríos

– Apertura al turismo nacional: 4/12

– Certificado Verano

Santa Fe

– Apertura al turismo interno: 1/12 / Apertura al turismo nacional: 1/1

– Certificado Verano

– Cobertura sanitaria

– Reserva de alojamiento o servicio turístico

Misiones

– Apertura al turismo nacional: 15/12

– Certificado Covid-19 Negativo

– Descargar App Misiones Digital y realizar Declaración Jurada

Corrientes

– Apertura al turismo nacional: 20/11

– Certificado Covid-19 Negativo

– Gestionar un permiso para ingresar a la provincia en permisos.corrientes.gob.ar y una Declaración Jurada.

– Reserva o compra de un servicio turístico.

Mendoza

– Apertura al turismo nacional: 1/12

No se piden requisitos

San Luis

– Apertura al turismo nacional: 15/12

– Certificado Verano

– Cobertura sanitaria

– Declaración Jurada

Río Negro

– Apertura al turismo nacional: 4/12

– Permiso de circulación: circulacionrn.rionegro.gov.ar, descargar la app CirculaciónRN y declaración jurada de salud.

Neuquén

– Apertura al turismo nacional: 1/12

– Certificado Verano

– Cobertura sanitaria para mayores de 60 años y grupos de riesgo

Santa Cruz

– Apertura al turismo nacional solo en El Calafate: 28/12

– Cobertura sanitaria

– Permiso de circulación

Tierra del Fuego

– Apertura al turismo nacional: 4/12 y certificado Verano

– Cobertura de Obra Social o Seguro de Asistencia al Viajero Covid-19

– Reserva de alojamiento

San Juan

– Apertura al turismo nacional: 15/12

– Certificado Covid-19 negativo

Formosa

– Certificado Covid-19 negativo

– Completar un formulario

Chubut