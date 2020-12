Guadalupe Pérez Cortés: La animación tiene mucha demanda de mano de obra

Por Luis «Charly Carabajal – Teletrabajo en Pandemia de Covid 19. Qué es una animación?. La misma, es el proceso que busca crear la sensación de movimiento en imágenes, dibujos u objetos inanimados. Se trata de una ilusión óptica de movimiento. En otras palabras, se le considera como el arte de dar vida o infundir alma a objetos inamovibles.

Dialogamos con la joven Guadalupe Marimorena Pérez Cortés, nieta del Dr. Julio Asdrúbal Cortés, a quien descubrimos en esta temporada de Pandemia por Covid 19 – en el marco de la nueva normalidad, que llegó para quedarse y modificar nuestras formas de sociabilizar y hasta de trabajar-, es una joven santiagueña, dedicada a una profesión poco conocida en el ambiente local y que se conecta con el mundo de la animación o dibujos animados, con teletrabajo.

El trabajo los animadores es dotar a los personajes de carácter, emociones y sentimientos. Con ello, se busca que los espectadores se concentren en ellos, se identifiquen y hasta lleguen a apreciarlos. Algo un poco complejo de alcanzar, cuando nos encontramos frente a un personaje que es solo un dibujo.

Presentamos a Guadalupe Marimorena Pérez Cortés, la misma, se desempeña y desarrolla, desde hace 2 años, una actividad profesional única y con propias características, alejada de las carreras duras y/o tradicionales a los que los jóvenes de la provincia pueden acceder. Hoy, reside en esta Capital, y en principio sería la única “Técnica Superior en Realización Integral de Dibujos Animados”, egresada de IMAGE, Instituto de Medios Avanzados Gráficos y Electrónicos, de la Capital Federal, que se ubica en el puesto 17 de mejores instituciones de capacitación a nivel internacional.

A esta se suman, 5 instituciones en Buenos Aires, uno en Rosario y uno en Córdoba, de reciente creación.

Guadalupe Marimorena, a quien presentamos como una figura joven, emprendedora y talentosa, a lo largo de su vida se caracterizó por su apego al estudio e incursionó en actividades como el dibujo, el canto y la música que la fueron introduciendo en el arte. Tuvo un buen y destacado desempeño como estudiante de nivel primario, secundario y estudió inglés, en esta Capital.

No es menos valioso indicar que Marimorena, es hija de Juan Pastor «Quique» Pérez y de Cristina Emilia «Quequé» Cortés, ambos docentes, dirigentes sindicales, y él un reconocido cantautor, por lo que la joven se desarrolló en un ambiente donde la educación fue un norte y el arte una opción, un agregado que la modeló.

A nivel universitario local, intentó involucrarse en aquellas enmarcadas en las ciencias sociales, lo cierto es que no encontró carrera de grado alguna que concitara su interés, que moviera su alma. Ella sabía lo que quería estudiar y lo que la apasionaba. Así las cosas, luego de un corto derrotero por casas de altos estudios de la ciudad (UNSE-UCSE) con el asentimiento y acompañamiento permanente de su familia, tuvo la oportunidad de realizar sus sueños. Así, con sacrificio, sufriendo desarraigo y soportando con fortaleza toda la carga emocional de lo que conlleva realizar estudios en otras provincias a todo joven, se instaló en la Capital Federal, donde cursó sus estudios superiores, durante 3 años, y se recibió de Técnico Superior en Realización Integral de Dibujos Animados.

Hoy se encuentra en esta Capital y, en su domicilio desarrolla su actividad profesional con mucho empeño y horas intensas, comunicándose con colegas, compartiendo actividades, actualizándose y cumpliendo compromisos laborales y/o contractuales con afamadas empresas mundiales de dibujos animados, de EEUU y de Europa, donde esta actividad profesional tiene demanda en Cine, TV, redes sociales y en publicidad.

Nos relató que “yo siempre quise hacer esto, estudiar animación, fue mi sueño de toda la vida”. Agregó que “el estudiar en otra jurisdicción, para una mujer, con una familia tradicional, se hace cuesta arriba. Finalmente, comprendieron, pude hacer la carrera y me instalé en la Capital Federal, desde el 2015 y por durante 2 años. En el 2018, concluí al aprobar la tesis final, en tanto, ya ejercía la actividad profesional un año antes”. En el 2018, comenzó a trabajar en Tamandua Studio y, posteriormente, concretó una pasantía en Le Cube. También se vinculó con empresas como Rudo Company y Club Camping.

Reveló que su inclinación por la animación surgió, por un lado, por ser de la generación joven más vinculada a la tecnología (Generación Z) y los contactos con ciudadanos del mundo por Internet. “Somos una generación que creció en un mundo donde, el desarrollo de la industria de los dibujos animados en TV, Cine o en Internet, tenía una presencia importante. Uno se siente atrapado y, por curiosidad comienza a incursionar, a pretender conocer como es el armado, diseño y todo el entramado que tiene el realizar una producción de esta naturaleza, siendo muy fuerte en la década del 1990 y 2000, la Era Dorada, con su presencia en Cine, TV e Internet. Vivimos producciones de Japón, Francia e Italia, atrás se ubica EEUU”.

La Animación, anterior al cine

Haciendo un poco de historia recordó que “la animación, antes que el cine, surgió por primera vez en Europa, con los teatros ópticos, con animación o dar de sensación de movimiento o dar vida a una imagen, era novedoso y la gente pagaba por verlos”.

Agregó que “se atribuye su paternidad a un visionario francés llamado Emile Reynaud. Él llevó la ilusión del dibujo en movimiento a las mayores alturas, conjugando el espectáculo con el drama, en una época en que la animación apenas era poco más que un truco óptico para demostrar teorías científicas y entretener a los niños. Allí comienza la historia de la animación, siendo consagrado como entretenimiento”.

Emile Reynaud creó en 1877 el praxinoscopio, partiendo del zoótropo. Reynaud consiguió la proyección de imágenes animadas en buenas condiciones. Desde 1892 y durante diez años, antes de la aparición del cinematógrafo de los Lumière, Reynaud proyectó dibujos sobre una pantalla de gelatina transparente, e hizo de sus pequeños relatos artesanales (las Pantomimas Luminosas) los precursores de la animación. Con su colosal máquina, Reynaud proyectaba en teatros abarrotados de público, con luces y espejos, más de 500 dibujos uno detrás de otro, por medio de un agotador mecanismo manual, y mostraba, a una audiencia atónita, sencillas historias de amor y comedia con jóvenes románticos y malvados entrometidos, durante casi un cuarto de hora de espectáculo.

Animación en Argentina

Siempre se dio por hecho que las películas de dibujos animados habían nacido de la imaginación de Walt Disney. Sin embargo, fue en la Argentina que Quirino Cristiani, una década antes, fue el primero en todo el mundo. La vida de los Cristiani cambió rotundamente cuando Luigi perdió el trabajo que tenía en Santa Giuletta, un pueblo del norte de Italia, donde el bisabuelo de Quirino había sido alcalde.

Había nacido el 2 de julio de 1896 y cuatro años más tarde la familia emigró a la Argentina. Ya a los 7 u 8 años era evidente que poseía una inclinación natural hacia el dibujo y, a pesar del empecinamiento de sus padres para que estudiase medicina, él se decidió por el arte. Luego de un paso fugaz por la Academia de Bellas Artes, se largó por su cuenta. Se había nacionalizado argentino.

Capacitación

Desgranó que, en el marco de la capacitación recibida, maneja diversos formatos, estilos o técnicas de edición (Stop Motion; Go Motion; Cut Out; Plastimación; Rotoscopia; Pixilación CGI o animación 3D) composición y animación de dibujos animados, actualmente vigentes, y que se ajustan a las demandas de las empresas que la contratan, en particular, la producción de publicidad.

Subrayó que, si bien una producción completa, con las distintas etapas, en la mayoría de las veces implica otras intervenciones, ella está plenamente capacitada para realizar una producción integral. Esto implica realizar pre producción; idea, guión-storyboard, actores de voz, sonido, diseño de personaje, conceptos del producto. Luego se edita “La Biblia”, con detalle preciso de todo el proyecto, desde inicio al fin, para realizar el registro, grabado y la animación.

Ha solicitud de empresas, se desempeñó como Asistente de Animación y Clean Up & Color, tarea previa a la composición del personaje. Señaló que lo que más le gusta la producción japonesa de “anime”, en sus diversas presentaciones, aventuras, adultas, infantiles, misterio, etc.

Indicó que, a nivel nacional, Paka Paka, fue pionera en producción de dibujos animados. En cuanto a las agencias, en las que trabajó, cubren demandas de otras latitudes, de Europa y EEUU.

Por otra parte, Marimorena señaló la potencialidad que “tienen los dibujos animados aplicados en publicidad, en relatos e historia, ofrece muchas posibilidades y para todos los públicos, desde los chiquitos hasta los adultos. Japón, todo lo reduce a comunicar y sensibilizar con dibujos animados, hacen publicidad de productos y turismo, enseñando todas sus bellezas y propician historias propias, o cortometrajes muy intensos. La animación tiene muchos seguidores, algunos se profesionalizan, y es un mercado donde la oferta de mano de obra capacitada es importante y, para el que le gusta, es una opción de trabajo bien remunerada”.

Por último, Marimorena se mostró complacida y satisfecha por el trabajo que eligió, que le demanda muchas horas, pero muy feliz por lo logrado y porque observa sus realizaciones en producciones, que llevan adelante importantes firmas, que explotan la actividad. Agradeció el sólido acompañamiento de sus padres, Juan “Quique» Pérez y de su madre Cristina»Quequé» Cortés y de sus hermanos, en la construcción de su vida.