El peronismo santiagueño realizó un zoom de salutación navideña

El titular del PJ local, José Emilio Neder, participó junto al gobernador Gerardo Zamora.

El Partido Justicialista Distrito Santiago del Estero realizó este viernes un encuentro virtual de salutación navideña, actividad desarrollada mediante la plataforma zoom que reemplazó al tradicional brindis presencial, que este año no se pudo realizar por la situación sanitaria imperante.

El encuentro contó con la participación de autoridades partidarias encabezadas por el senador nacional y titular del PJ local, José Emilio Neder; junto al gobernador Dr. Gerardo Zamora en carácter de invitado especial; además del vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder; funcionarios, legisladores nacionales y provinciales, jefes comunales y gremialistas que se conectaron desde las distintas regiones del territorio.

Asimismo fueron transmitidos los saludos de la presidenta provisional del Senado, Dra. Claudia de Zamora, quien envió su adhesión al acontecimiento.

En principio se desarrolló una conexión con dirigentes nucleados en la CGT Regional Santiago del Estero, donde el secretario general José Gómez destacó “lo que se hizo y se seguirá haciendo de parte de los gremios junto al Gobierno, para afrontar esta situación generada por la pandemia”. También ratificó “el firme compromiso del movimiento obrero organizado en seguir acompañado a nuestras autoridades y referentes políticos”.

En tanto la segunda conexión fue con intendentes, legisladores y comisionados municipales peronistas.

Neder

Al hacer uso de la palabra el senador Neder señaló “el orgullo por lo que desde esta gestión que lleva adelante el gobernador Zamora se está haciendo a favor de los trabajadores, mediante el Bono Extraordinario y el aumento de sueldos otorgado con el respaldo de una prolija administración. También valoramos el gran esfuerzo que se hace para mantener activa la obra pública, llevando dignidad a los trabajadores que la ejecutan y mejor calidad de vida para las familias”.

“Desde el peronismo acompañamos a Gerardo Zamora porque conduce este proyecto de unidad provincial que promueve el crecimiento y desarrollo para que cada santiagueño tenga mejor calidad de vida; aplicando los principios de la soberanía política y la independencia económica para favorecer el ascenso de los que menos tienen, con justicia social. Formamos parte de la misma lucha, con bases sólidas», remarcó.

“Si bien en esta oportunidad –continuó- no podemos celebrar el brindis en forma presencial como hubiéramos querido, a través de la herramienta tecnológica queremos transmitir nuestro afectuoso saludo, junto al deseo de paz y salud para todas y todos”, culminó Neder.

Zamora

Por su parte el gobernador Zamora agradeció “la presencia de tantos dirigentes, a través de esta invitación de mi querido amigo y compañero Pichón Neder. Lógicamente este año no tiene balance positivo, por más que podamos encontrar algunos resultados favorables como logros de un esfuerzo realizado entre todos, en el marco de una emergencia para la cual evidentemente el mundo no estaba preparado, y que aún no ha sido resuelta”.

“Quiero agradecer a todo el pueblo peronista su apoyo y compromiso. A cada trabajador, a su dirigencia política y gremial que en estas circunstancias excepcionales con mucha responsabilidad cuidó la paz social, manejando con prudencia la resolución de las situaciones, tratando siempre de no dejar a nadie excluido porque somos conscientes de que este es un barco que tiene que atravesar la tormenta”, describió.Finalmente, el mandatario afirmó: “Mi deseo para lo que viene es que sigamos juntos. Ya van a pasar estos tiempos, hay que prepararnos para la post pandemia, solucionar los asuntos coyunturales y levantar la mirada hacia el mediano y largo plazo para no perder el horizonte. Tenemos que seguir trabajando por una provincia que progrese, que genere futuro sustentable y esperanza. Y lo vamos a hacer junto al Gobierno Nacional, contribuyendo a poner la Argentina de pie”, concluyó.