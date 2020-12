“Estamos de pie, pensando en el futuro y en seguir progresando”, remarcó Gerardo Zamora

“Hemos aprendido en esta pandemia a utilizar herramientas tecnológicas”, señaló y juzgó que quizás “nos estamos preparando para la continuidad de una pandemia que todavía no sabemos cuál será el final “.

Llegando al final de un año signado por la pandemia del coronavirus, el gobernador Gerardo Zamora rescató que en Santiago “estamos de pie, pensando en el futuro y esto tiene que motorizar para que podamos cuidarnos y seguir progresando”.

Así lo remarcó en una entrevista mano a mano con EL LIBERAL en la que además expresó su confianza en que “la pospandemia nos encuentre con mucha fuerza en términos de recuperación económica”, al remarcar que Santiago del Estero hizo bien los deberes en materia económica que le permitieron tomar medidas anticíclicas como los bonos.

“Cuando termina un año siempre es momento para hacer balances, pero en el mundo no se puede hacer un balance positivo de ninguna manera. Podemos tener algunos objetivos cumplidos, sobre todo porque sea sido signado por el marco de la pandemia y ahí fue puesto el esfuerzo, con distintas recetas en todo el mundo, pero todas han llevado a lo mismo se haya tomado el camino que se haya tomado, de cuidar la economía o cuidar la salud, de darle importancia al virus o no darle, tomar recetas desde alguna cuestión ideológica o tomar medidas que tienen que ver con los principios morales como en el caso de nuestro país de defender la vida ante cualquier cosa, como prioridad”, rescató sobre la postura del Gobierno nacional.

Zamora apuntó que “los resultados” de esas recetas “siempre han sido negativos lo mismo porque cayó la economía en todo el mundo, podrá haber habido mejor o menor resultado sanitario, en el caso nuestro podemos hacer un balance comparativo y estamos dentro de las cinco provincias con mejores resultados, pero decir que tenemos menos de 200 fallecidos por millón de habitantes cuando la media está por encima de los mil, pero uno no se anima ni siquiera a decirlo porque una vida vale igual que un millón de vidas. Todos los balances son negativos”, sostuvo.

Ante ello, dijo que “lo importante es que hemos llegado hasta aquí y se abre una esperanza, hemos logrado pasar muchas pruebas y este año nos ha permitido ir aprendiendo sobre algo muy inédito para lo cual la humanidad no estaba preparada y hemos logrado salir adelante en términos financieros, hemos logrado salir adelante sin endeudarnos como siempre digo, y manteniendo la paz social y sin dejar de generar las medidas necesarias para que podamos cubrir todos los aspectos, porque la vida ha continuado en forma dificultosa, pero buscando alternativas”.

Pospandemia

“Por eso en medio de este balance prefiero pensar que estamos preparados para tratar de salir de la pandemia y que la pospandemia nos encuentre con mucha fuerza en términos de recuperación económica. ¿Por qué? Porque hemos bien los deberes, de hecho hemos tomado medidas contracíciclas, medidas paliativas, acordar una pauta salarial, ir acomodando todos los protocolos necesarios para que no se detenga la actividad de la obra pública, hay proyectos que están en ejecución y presupuestados en el año 2021 que nos van a permitir quizás, y tengo esperanza, que la economía pueda rebotar, que la vacuna pueda sacarnos el gran peligro sanitario de la pandemia y que podamos con mucha responsabilidad los argentinos en general y en especial los santiagueños, afrontar el año que se avecina con otra perspectiva y que sea mucho más positivo que el año 2020”, anheló.

“Yo me quedo con esta idea de balance y con el compromiso de seguir con esta línea que tiene que ver con decisiones políticas siempre en beneficio de las grandes mayorías, por eso somos en la provincia un proyecto político de tipo provincial, de unidad de los santiagueños, porque, además, tomamos decisiones políticas siempre en ese sentido porque con errores y con aciertos vamos a seguir haciendo cosas y vamos a tener una responsabilidad por delante para que podamos también levantar la mirada”, enfatizó.

Y recalcó que aunque “la coyuntura nos agobia, no hay que dejar de planificar hacia un futuro mejor, terminamos el año del Bicentenario no de la manera que lo empezamos con mucha algarabía, con mucha planificación, con muchas cosas, pero esto está ocurriendo en todo el mundo. En ese balance lo más objetivo posible, quiero agradecer el gran esfuerzo que hizo la inmensa mayoría de la sociedad, sectores públicos, privados, hay sectores que se han recargado muchísimo como el de la Salud, de Seguridad”.

Y remarcó: “Pero aquí estamos de pie, pensando en el futuro y esto tiene que motorizar para que podamos cuidarnos y seguir progresando. Queremos una provincia que progrese y no nos tenemos que conformar solamente en lamentarnos de las cosas que nos puedan estar pasando en la coyuntura”.

Vacunación

El mandatario remarcó que el país tiene la posibilidad de reactivar su economía, con un efecto rebote. “De hecho que tenemos la posibilidad si logramos con la vacunación no digo parar la pandemia, pero sí gran parte o si se puede todas las consecuencias sanitarias que producirán los contagios que seguirán habiendo seguramente porque este virus, aparentemente no va desaparecer”, consideró. Y agregó que “más allá de todo eso tendremos un esfuerzo que seguir haciendo paralelamente y en eso hemos estado comprometidos los que tenemos responsabilidad de gobierno por encima de cualquier bandería política”.

Resaltó que el Gobierno nacional “ha logrado refinanciar la deuda, acordar con el Fondo Monetario, está fuera del presupuesto los u$s 12 mil millones que había que pagar y que se comprometió el gobierno anterior, está bien, se ha reprogramado, no es que nos han perdonado, pero eso hace que no tengamos que hacer un ajuste perverso de u$s 12 mil millones y ocupar esos recursos en poner de pie más fuertemente a la Argentina”.

“Y si logramos que todas las medidas sanitarias hagan que la economía pueda reactivarse, a los santiagueños nos va encontrar en óptimas condiciones, generando obra pública y privada, poniendo nuevamente con más fuerza la actividad económica a funcionar y con ello la posibilidad de trabajo”, alentó.

"Hubo una curva descendente (en la economía): imagínese Alemania cayó 12 puntos, algo impensado, qué no va a caer la Argentina. Caemos todos los países, pero que una caída tan fuerte no nos mate, el rebote nos va permitir encontrarnos en crecimiento y eso también esperamos con esperanza el año que viene, confiamos en el gobierno nacional en ese sentido y yo humildemente siempre les pido a los santiagueños que confíen que vamos a hacer todo lo posible, no vamos a dejar de hacer todo lo necesario para que el año que viene sea mejor". Por último, deseó unas felices fiestas para todo el equipo de los medios periodísticos "de EL LIBERAL, de Canal 7, de Radio y Diario Panorama que siempre nos acompañan, llevando la información y nuestra palabra"; y también deseó "muchísimas felicidades para todos los hermanos santiagueños".

Comparó la gestión del macrismo “con un barco perforado” que hace agua

Zamora recordó cuál fue el punto de partida de este gobierno nacional y lo que dejó la gestión del macrismo a la que comparó con un “barco perforado” que venía haciendo agua. Por el contrario, remarcó que el gobierno de Alberto Fernández, “lleva el timón con mucha responsabilidad”.

“Tenemos el problema de un barco que venía perforado y haciendo agua por todos lados por los últimos cuatro años de una gestión nacional que endeudó al país, nos dejó fuera del mundo en términos financiero, destruyó prácticamente la economía nacional en términos de pymes y de industria nacional; generó recesión, terminó tirando debajo de la línea de pobreza a muchísima gente”, indicó. Y rescató que “cuando nos disponíamos a través del voto democrático, por decisión de la mayoría de los argentinos, cambiar ese rumbo, apareció una gran tormenta en el mundo que es la pandemia y ahora el barco tiene que hacer las dos cosas. Tratar de salir a flote y que la ola no nos lleve”.

“En ese sentido tenemos un gobierno nacional que lleva el timón con mucha responsabilidad”, indicó.