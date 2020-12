En estas fiestas, celebremos cuidarnos

“Si tienes entre 12 y 24 años, esta invitación es para vos. En estas fiestas no habrá mejor regalo que cuidarnos para cuidar la vida de los que más queremos”, versa la consigna de esta interesante propuesta.

Acertijos para Cuidarse y Cuidar es la Campaña que lleva adelante el Ministerio de Salud de la Provincia de Santiago del Estero en articulación con los Programas: Salud Integral Adolescente y Salud Sexual y Procreación Responsable, a través de los equipos del Plan ENIA.

La pandemia no ha terminado, y el 83% de las muertes por COVID-19 se producen en personas con más 60 años. Por eso, la iniciativa plantea apelar a responsabilidad de los/as adolescentes frente al cuidado de los/as adultos/as mayores cercanos y seres queridos con factores de riesgo.

A partir de hoy, se publicarán en las redes de las cuentas institucionales 3 ACERTIJOS diferentes. Cada uno con información vinculada a la prevención del COVID-19 y la promoción de prácticas saludables a tener en cuenta durante los festejos. La idea es descifrar los mensajes ocultos, compartir las respuestas por privado (así nadie pueda copiarse) e invitar a otros/as jóvenes a sumarse al desafío. Mientras más ACERTIJOS adivinen, más chances tendrán en el sorteo por una bicicleta, que se realizará el 4 de enero entre las personas que hayan encontrado las respuestas correctas.

“Es importante valorar todo el esfuerzo que, como sociedad, se ha venido sosteniendo en el respeto de las medidas necesarias para atravesar la pandemia. Por ello, como profesionales y trabajadores/as de la salud debemos fortalecer y tomar en cuenta las potencialidades, no solamente de nuestros y nuestras adolescentes, sino de todas las personas, en este contexto tan particular que hoy nos toca vivir”, explicaron los/as organizadores/as de la campaña.

¿Cómo participar?

Encontrá toda la información necesaria en las siguientes cuentas:

