LOS MÁS VISTOS EN FLOW EN 2020

Para cerrar el año, compartimos con ustedes los rankings de los contenidos más vistos en nuestra plataforma de entretenimiento.

TOP TEN GENERAL

Este es el ranking de los más elegidos por el público entre todos los contenidos que conviven en Flow.







SERIES

En este año tan particular, las series fueron el aliado perfecto para atravesar el tiempo en casa. This is Us, la famosa serie americana, se quedó con el primer puesto.





PELÍCULAS

En un año especial para los estrenos en grandes pantallas, Flow fue la plataforma de encuentro entre los grandes títulos y el público.





CINE ARGENTINO

Como parte de su estrategia de impulsar contenidos locales de calidad y en un año particular para el cine nacional, Flow reafirmó su apuesta por los títulos nacionales, facilitando la llegada al público de todo el país y la región, a través de múltiples dispositivos y en sus hogares. Estos son las películas de Cine Argentino más vistas en 2020:







GAMING

El 2020 es sin duda el año de la Revolución del Gaming. Este año, la experiencia Gamer en Flow con los contenidos para ver a demanda y las transmisiones en vivo por el canal Flow Gaming XP, sumaron más de 250 mil visualizaciones.



DOCUMENTALES

Este año, los documentales que ganaron los primeros puestos en visualizaciones fueron los que conectaron al público con lo que más les interesa: el deporte y sus figuras, la naturaleza y la historia, entre otras temáticas.





INFANTILES

Los más chicos de la casa también tuvieron sus preferencias a la hora de disfrutar los contenidos en Flow.







ESTILO DE VIDA

Contenidos que conectan con los gustos de cada espectador, en 2020, los más elegidos fueron los que ayudaron a viajar a través de las pantallas como Viví tu viaje, y los relacionados con la cocina y decoración, dos de las actividades estrellas de este tiempo en casa.





MÚSICA

Con la experiencia totalmente adaptada al contexto actual, Flow Music XP trajo los mejores contenidos musicales a la plataforma Flow. Entre los más elegidos estuvieron, Amy Winehouse, Adele, Back Street Boys, Dua Lipa y el estreno del documental de Coti.





