El Intendente Mukdise recibió del Gobierno un moderno camión fumigador

Agradeció el aporte del gobierno de la provincia, a la comunidad de Termas de Río Hondo, aumentando la capacidad de fumigación en la lucha contra el dengue y de sanitización contra el virus Covid 19. El Intendente de Las Termas de Río Hondo, Dr. Jorge Alejandro Mukdise, junto a otros tres de sus pares, recibió del Gobernador, Dr. Gerardo Zamora, un flamante y moderno camión fumigador con destino a atender la campaña provincial de lucha contra el dengue y Covid 19.

Acompañaron al primer mandatario, el Jefe de Gabinete, Miguel Elías Suárez y la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif.

El jefe comunal expresó su satisfacción y sorpresa por la recepción de este equipo especial de fumigación (Dengue) y de sanitización (Covid 19) por lo que agradeció el aporte del gobierno de la provincia, a la comunidad de Termas de Río Hondo, aumentando la capacidad operativa sanitaria de respuesta del Estado, para atender estos temas que hoy afligen a la comunidad.

Reveló Mukdise que “es un equipo novedoso y moderno, que nos presentaron hace un par de meses, que parecía inalcanzable y fue grata la comunicación, de la Jefatura de Gabinete, comunicándonos la decisión del gobernador, Dr. Gerardo Zamora, que gestionó la entrega de estas unidades a los municipios”.

Ponderó el equipo recibido dado que “nos va a ayudar en enfrentar al dengue y al Covid 19, por su versatilidad, tanto para fumigación y para sanitización, respectivamente. No obstante, en el tema Covid 19, si bien está llegando la vacuna Sputnik V, no hay que relajarse o hacer caso omiso de las prevenciones que se dictan. Hay que seguir cuidándonos, con suma conciencia por uno mismo y por el prójimo. La pandemia no terminó” subrayó.

Mukdise en cuanto al dengue, indicó que desde su administración “se trabajó a lo largo del año en ejes importantes como el descacharreo, la fumigación y la prevención en la familia, por lo que es importante la acción de cada uno contra la reproducción de vector transmisor”.

Por último, anunció que, este miércoles 30, según le comunicó la ministra de Salud, comenzará la vacunación al personal de salud contra el Covid 19, en el CIS de Termas de Río Hondo, lo que “constituye un gran paso, dado que se expone permanentemente”.

En primer término, recibió el vehículo la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes y luego siguieron: Pablo Mirolo de La Banda, Dr. Anibal Padula de Frías y Dr. Jorge Alejandro Mukdise, de Termas de Río Hondo.

Los camiones, están especialmente equipados. Cuentan con aero-nebulizador automático Eco-Amb y un equipo para desinfección y/o fumigación sistemática, completa e integral de espacios abiertos siendo, ideal para espacios públicos.