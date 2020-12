El Senado arranca hoy el crucial debate del proyecto de aborto legal

El desenlace es incierto debido a la paridad que existe entre los legisladores que apoyan la iniciativa y los que la rechazan.

El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) tendrá hoy su debate final en el Senado, en una sesión que al parecer se extenderá hasta el miércoles y cuyo desenlace todavía es incierto debido a la paridad que existe entre los legisladores que apoyan la iniciativa y los que la rechazan.

Esta iniciativa fue enviada por el Gobierno al Congreso junto a otra conocida como el Plan de los 1.000 días, para la protección de las mujeres embarazadas y los primeros años de la infancia, que será debatida y votada en la misma sesión.

El proyecto del IVE será puesto a consideración en una sesión especial que se iniciará a las cuatro de la tarde y de la cual la mayoría de los legisladores participará de manera remota, como ocurrió desde que se declaró la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con la decisión parlamentaria emitida por la presidencia de la Cámara, sólo se permitirá la presencialidad a poco más de una docena de senadores en el recinto, cuatro por cada uno de los dos bloques mayoritarios (el Frente de Todos y Juntos por el Cambio), y seis por las demás bancadas.

El resto de los legisladores deberá pronunciar sus discursos a través de la plataforma Webex que viene utilizándose desde mayo y que funcionó sin mayores inconvenientes durante los meses de pandemia.

El resto del edificio permanecerá cerrado y no se permitirá el paso a personas ajenas al estricto protocolo parlamentario dentro del hemiciclo.

Dos votos ausentes podrían definir

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Diputados, el 11 de diciembre último y con 131 votos a favor, cuenta con apoyos y rechazos en el Senado, por lo que la definición se conocerá con el transcurrir de la sesión o, tal vez, en el mismo momento de la votación.

Por ahora, los números están muy parejos, con una leve ventaja a favor de la aprobación del proyecto.

La situación parece favorable a los “verdes” (el color que identifica a quienes están a favor de la iniciativa), gracias a que dos de los senadores que están en contra de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, los peronistas Carlos Menem y José Alperovich, no asistirán a la sesión.

El riojano permanece internado en una clínica porteña y Alperovich está de licencia hasta fin de año.

Una marcha a favor de la vida recorrió ayer las calles céntricas de la ciudad

Organizada por entidades religiosas y civiles de nuestra ciudad, defensoras de la vida, se realizó ayer por las calles de nuestra ciudad una marcha para pedir a los senadores que no aprueben el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, ya que lo consideran un “atentado a la vida del más débil”.

Poco después de las 17, comenzó la concentración de gente en la plaza Libertad, que pese a las inclemencias del tiempo fue multitudinaria.

Con pancartas en las que podían leerse consignas como “Legisladores, sí a la vida, no al aborto”, “Levantemos la voz por los que no tienen voz, sí a la vida”, “Aborto es genocidio”, o “Que nacer no sea el privilegio de pocos”, la marcha comenzó a recorrer las calles céntricas de la ciudad y finalizó frente a la Catedral Basílica.

Durante el recorrido, fueron recibiendo la adhesión de transeúntes que se unieron con aplausos.

Adelantaron que hoy estarán atentos al desarrollo del debate, y pidieron a los senadores que “emitan sus votos a conciencia, en defensa de los más vulnerables, los que no pueden reclamar nada”.

El Plan de los 1.000 días se encamina a convertirse en ley durante esta sesión

El Plan de los 1.000 días, ideado para acompañar y proteger integralmente a las embarazadas, puérperas y primeros años de la infancia, se encamina a convertirse hoy en ley durante la sesión del Senado.

La iniciativa de los 1.000 días obtuvo dictamen la semana pasada de las Comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda del Senado, en una única jornada de debate, por lo que se descuenta que será convertida en ley, tras haber recibido media sanción de Diputados el 11 de diciembre último.

De su análisis en comisión participó la directora de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud, Gabriela Bauer, quien postuló la necesidad de “construir ese Estado que termine con las desigualdades sociales” y que permita llegar “a esa mujer y a esos niños pequeños” que están impedidos de acceder al cuidado de su salud.

“Hasta ahora se han dado respuestas parciales y hay urgencias”, sostuvo Bauer y advirtió que “cada niño o niña que muera por falta de oportunidades es responsabilidad del Estado”.

Por su parte, el secretario de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner explicó que el plan está destinado a personas gestantes y a niños de hasta 3 años y especificó que el seis por ciento de la población argentina corresponde a menores de esa edad.

La propuesta del Poder Ejecutivo “busca fortalecer las políticas públicas para que Argentina se ponga a tono con los altos estándares de la Convención Internacional de los Derechos del Niño”.