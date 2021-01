ALCANCE DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COE QUE REGIRÁN DESDE EL 9 DE ENERO

“El convenio de libre circulación entre la provincias del NOA sigue vigente (y por lo tanto no se exige hisopado en la región por parte de nuestra provincia)”

En la última reunión del domingo 03 del corriente mes, el COE (Comité de Emergencia) de la provincia dispuso nuevas medidas que regirán en la provincia a partir del sábado 09 de enero del corriente año.

1 – Se exigirá, para ingresar a nuestra provincia, el hisopado negativo de PCR (de hasta 72 hs. cómo máximo de realizado) más la declaración jurada o instalar registrándose en la APP “cuidarse”.

b) en el caso de pasajeros por vía área, si llegan sin el hisopado, se les realizara el mismo en forma gratuita a su arribo en el aeropuerto (más declaración jurada o APP)

2 – En el marco del acuerdo turístico firmado por Santiago del Estero con las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y Tucumán, se mantendrá la libre circulación. No será obligatorio el hisopado.

3 – En el caso de que un residente de nuestra provincia necesite trasladarse a una provincia que no participa del acuerdo turístico (como Córdoba, Santa Fé, por ejemplo) y por menos de 72 hs podrá hisoparse antes de salir en nuestra provincia de manera gratuita y reingresar al territorio provincial en un plazo no mayor a 72 horas.

Jefatura de Gabinete de Ministros