Alberto en modo «pospandemia» ya acaricia la jefatura del PJ

El Presidente se enfoca en mantener encendida la economía en medio del rebrote de casos en el inicio del año electoral. El oficialismo busca blindar la unidad del PJ con Alberto y Máximo como jefes a nivel nacional y bonaerense.

Mientras el Partido Justicialista diseña listas de unidad para la renovación de autoridades en marzo, Alberto Fernández visitó una fábrica de autopartes del municipio bonaerense de Baradero, donde destacó que la empresa siga “de pie y generando empleo”.

“Me pone muy contento que estén de pie, con fuerza y generando empleo para los argentinos”, sostuvo durante su recorrida por la planta.

“Nuestra preocupación es que los autos que se hacen en Argentina cada vez tengan más componentes que se fabriquen en nuestro país”, subrayó. El Presidente intenta gestionar la crisis sanitaria sin afectar la actividad económica ni la temporada de verano, ya con menos margen en el inicio del año de elecciones legislativas y de recambio de jefaturas en el PJ.

La empresa nacional autopartista metalúrgica Maro S.A., que visitó el Presidente, fabricará piezas para el nuevo modelo Volkswagen Taos a través de una inversión conjunta con la compañía de origen alemán por más de 9 millones de dólares. “Me alegra que Volkswagen siga apostando a la Argentina”, sostuvo Alberto quien realizó la visita acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el diputado Máximo Kirchner. También participaron de la recorrida los presidentes de Maro, Walter Rodríguez, y de Volkswagen Group Argentina, Thomas Owsianski; el referente del sindicato de la UOM, Abel Furlán, y el intendente local, Esteban Sanzio.

Durante la visita, el titular de Maro destacó el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que abonó la mitad de los salarios de empresas durante el año pasado por la pandemia. “Fue un punto de quiebre (porque) no sabíamos si la empresa podría continuar o no, y esa ayuda nos salvó la vida”, dijo el empresario.

A través de una inversión de 9.500.000 dólares, Maro y Volkswagen encabezarán la construcción de una nave exclusiva de 1.550 metros cuadrados para el desarrollo de tres líneas de producción, además de otro espacio para futuras fabricaciones autopartistas.

Intendentes

Asimismo, Maro incorporará a 90 personas a su dotación actual de 302 empleados, detalló Presidencia en un comunicado.

Luego de la visita, Alberto se trasladó a la sede del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), donde mantuvo un almuerzo de trabajo junto a los intendentes Sanzio; Ricardo Alessandro (Salto); Ricardo Casi (Colón); Iván Villagrán (Carmen de Areco); Carlos Puglelli (San Andrés de Giles); Ramón Salazar (San Pedro) y Ariel Ríos (Zárate).

El Presidente busca blindar la unidad del PJ, y del Frente de Todos, a través del diseño de listas únicas para el recambio de autoridades partidarias. El diputado oficialista y actual jefe del PJ, José Luis Gioja, afirmó que hay “acuerdo generalizado” en el peronismo para que Alberto presida el Partido Justicialista como cabeza de una lista de unidad, y advirtió que, rumbo a las elecciones legislativas, el oficialismo necesita “tener un poquito más” de legisladores para asistir al Poder Ejecutivo en el Congreso. En ese esquema, los intendentes del conurbano empiezan a alinearse también, al menos en el plano discursivo, con la posibilidad de que Máximo presida el partido en la provincia de Buenos Aires.

“Tenemos que hacer una muy buena elección, y para hacerlo hace falta seguir pechando y mucho por la unidad del justicialismo y la del Frente de Todos, que es la unidad del progresismo en Argentina”, subrayó Gioja. El exgobernador de San Juan planteó que “está demostrado que hace falta tener un poquito más de diputados para poder ser más ágiles en el tratamiento de algunas leyes que el Poder Ejecutivo necesita”.

Sobre la vida interna del peronismo, Gioja consignó que los dirigentes están trabajando en un “proceso de normalización institucional del PJ, porque ha habido una prórroga en el mandato de las autoridades por el coronavirus”.

Tras indicar que se fijó la fecha del 21 de marzo próximo como plazo para la renovación de autoridades, el jefe del PJ ratificó el objetivo de conformar una “lista de unidad” encabezada por Fernández “En esa tarea estamos, es el mejor camino a seguir y hay acuerdo generalizado para que así sea”, dijo sobre la propuesta del peronismo para que el Presidente lidere una nómina de unidad.

“Le sirve mucho al justicialismo y también le va a servir a él como Presidente, para tener el volumen político que tiene que tener”, razonó. No obstante, Gioja aclaró que “unidad no significa uniformidad ni mucho menos, sino unidad en la diversidad y la posibilidad de poder discutir”. “Sabemos que nuestros adversarios no descansan y tienen un montón de armas apropiadas y otras no tanto; sabemos que manejan sectores de poder importantes como sectores de la Justicia, la prensa y sectores económicos muy concentrados”, evaluó el dirigente justicialista sobre la oposición.

Rumbo a las elecciones legislativas de octubre, Gioja postuló que “la verdad que tiene que ver con los intereses del pueblo tiene que imponerse, y está más que claro que todas nuestras acciones y programas tienen que ver con poner en primer lugar, en esa agenda, la defensa de los intereses de nuestro pueblo”. “La renovación de autoridades se demoró por la pandemia y estamos trabajando para conformar una lista de unidad en la cual estén representados todos los sectores políticos, juveniles y gremiales. Hay consenso para que Alberto Fernández conduzca, y hay muchos compañeros que trabajan en esa línea”, apuntó el dirigente cuyano.

Solicitada

Gioja adelantó que la nueva mesa directiva del PJ está integrada de forma igualitaria entre mujeres y hombres como lo indican “la carta orgánica y la normativa vigente”.

En otro orden, el exgobernador de San Juan estimó que la situación del exvicepresidente Amado Boudou, condenado en la causa Ciccone, “es parte de una justicia que no mide con la misma vara”. “Respaldamos a (Amado) Boudou. Firmé una solicitada en ese sentido. Creo que se trata de un caso en el cual la Justicia no midió con la misma vara porque está asociada con sectores concentrados de la comunicación que dan hechos que no tiene que ver con la verdad. De todos modos, creo que debe haber una definición judicial de esa causa”, puntualizó Gioja al responder sobre si el exvicepresidente debía ser indultado por Alberto Fernández.