Humanidades fortalece los espacios de formación para investigadores

La Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Unse continúa trabajando en el fortalecimiento de los espacios de formación para investigadores locales, a partir de su participación como socio-integrante de dos proyectos en el que intercambiarán experiencias con representantes de universidades de diferentes partes del mundo.

En los dos proyectos que fueron aprobados y recibieron financiamiento, trabajarán bajo la coordinación del Dr. Raúl Paz, integrantes del Equipo de Sociología Rural del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (Indes), unidad ejecutora de doble dependencia Unse-Conicet, con sede en la Facultad de Humanidades.

Desde el Equipo de Gestión que conduce Humanidades destacaron que “este trabajo sirve para fortalecer al equipo de investigadores; así como también al Indes y a la Facultad en términos de nuevos espacios de intercambios académicos y de procesos de investigación, tendientes a la consolidación y formación de nuestros recursos humanos”.

Bajo el título “Projeto de pesquisa Movimentos socioterritoriais em perspectiva comparativa”, se ejecutará entre 2021 y 2023 bajo la coordinación del Dr. Bernardo Mançano Fernandes, tendrá sede en la Universidad Estadual de San Pablo (UNSP). El proyecto es de carácter internacional donde participan Brasil, Argentina, Uruguay, Holanda, Reino Unido, México, Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelandia.

Mientras que «Food sovereignty through agroecology in South America: Interdisciplinary methods for participatory action research», fue financiado por Global Challenges Research Fund (GCRF), UK Research & Innovation (UKRI) y GCRF Networking Grants; cuenta con la coordinación del Dr. Davis Sansolo (UNSP), tendrá una duración de un años (2021) y participan Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Finalmente, las autoridades pusieron de relieve la permanente actividad de investigación que desarrollan los diversos equipos que trabajan en la Facultad de Humanidades.