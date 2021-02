Rusz Maidana: “Muchos tipos de cáncer se pueden curar y todos se pueden tratar”

En conmemoración del Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer, la Dra. Cristina Rusz Maidana, médica especialista en oncología, referente del Instituto Nacional del Cáncer e integrante del Servicio de Oncología del Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, brindó una serie de recomendaciones y explicó aspectos importantes relacionados a esta enfermedad, en el ciclo “Salud Responde” que se emite en vivo por las redes del Ministerio de Salud.

Como todos los años, la fecha tiene el fin de concientizar sobre las conductas que ayudan a disminuir el impacto del cáncer en nuestra provincia, en el país y en el mundo.

La doctora se refirió a los hábitos saludables que reducen entre un 30 y un 40% la incidencia de muchos tipos de cáncer: “estos son, disminuir el tabaco en forma activa y pasiva, evitar la ingesta excesiva del alcohol, una dieta rica en frutas y verduras, y 30 minutos de ejercicio físico diario para evitar la obesidad y el sobrepeso. Estos hábitos también impactan en otras enfermedades no transmisibles como diabetes e hipertensión, patologías que producen discapacidad en la comunidad”.

Los cánceres más frecuentes

Con respecto a la incidencia en hombre y mujeres, la Dra. Rusz Maidana explicó que en las mujeres “está primero el cáncer de mama y luego el cáncer cérvico uterino, el cáncer de pulmón, el cáncer colorectal, el cáncer de ovario”. En el caso de los hombres “en primer lugar está el cáncer de próstata, después el cáncer de pulmón, el cáncer colorectal, el cáncer de vejiga y el melanoma”. El cáncer que más mortalidad provoca en ambos sexos es el cáncer de pulmón, de ahí la importancia de disminuir la exposición del tabaco ya sea en forma activa o pasiva.

Detectado a tiempo, el cáncer puede curarse

La doctora Rusz Maidana resaltó la importancia de adoptar los métodos de detección temprana para prevenir el cáncer o para diagnosticarlo precozmente, ya que esto puede mejorar las posibilidades de cura de la enfermedad. “Las mujeres no deben olvidar la consultar a su ginecólogo y realizarse un papanicolau periódicamente para detectar lesiones precancerosas y así prevenir el cáncer de cuello uterino. O bien, si tiene un canciroma in situ, que son cánceres pequeños y localizados se puede realizar un tratamiento seguro y efectivo para evitar las lesiones a distancia, llamadas metástasis”. Por otro lado, para prevenir el cáncer de mama, “se recomienda la mamografía, a partir de los 40 años, es un método no doloroso que detecta tumores menores de 1 cm”.

En cuanto a la prevención del cáncer colorectal, “se previene a través de la fibrocolonoscopía, a partir de los 50 años, puede evitar el desarrollo de un cáncer de colon o bien detectarlo precozmente”.

Servicio de Oncología del Hospital Regional

El servicio de oncología del Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo” cuenta con un equipo de atención multidisciplinario y diferentes herramientas para tratar los cánceres», aseguró la especialista.

Las distintas herramientas para tratar los cánceres son la cirugía, radioterapia y los tratamientos sistémicos como la quimioterapia o la inmunoterapia. Asimismo, se recomienda la visita a un nutricionista, para realizar la dieta correcta, y a un psicólogo, para recibir el acompañamiento necesario.

Cáncer y COVID

La especialista aseguró que la pandemia por Covid-19 impactó en los pacientes oncológicos ya que al realizar las terapias, por ejemplo, quimioterapia, baja la inmunidad de la persona y al contraer el virus se presentan cuadros más críticos. “En el inicio de la pandemia era todo desconocido, pero al pasar el tiempo se pudieron hacer los estudios pertinentes y actualmente se hace hincapié en que el paciente oncológico no debe dejar de asistir a los controles y tratamientos. Las personas deben acudir a la consulta cumpliendo las medidas de seguridad: lavado de manos, uso de alcohol en gel y el uso correcto del barbijo”, destacó la doctora Cristina Rusz Maidana. “Debemos ser más responsables en nuestra conducta, vamos por más hábitos saludables, a realizar los controles y chequeos periódicos, para así, disminuir el impacto del cáncer en nuestra comunidad” finalizó.