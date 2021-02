VIDEO/El IPVU y el CONICET firmaron un convenio para la fabricación de ladrillos ecológicos

El Jefe de Gabinete de Ministros de la provincia, Elías Suarez, encabezó la firma de convenio entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) para la licencia y capacitación en “Tecnología de elaboración de componentes constructivos con PET reciclado”, para la fabricación de ladrillos ecológicos.

Es de resaltar que el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) con la firma de este convenio y a través de la unidad operativa de producción coordinó con el CEVE (Centro Experimental de la Vivienda Económica) de Córdoba, dependiente del Conicet, recibirá un aporte de tecnología y conocimiento de avanzada para producir ladrillos ecológicos, elaborados con plásticos reutilizados. Los ladrillos fabricados con estos plásticos serán utilizados en viviendas sociales, bancos de materiales y espacios públicos y no serán comercializados.

Durante la jornada de la firma del convenio realizada en el Centro de Convecciones Fórum, previamente, se realizó una video conferencia con gente del CONICET, con la presencia del Jefe de Gabinete, Elías Suarez, presidente del IPVU, CPN. Augusto Du Bois Goitía, Intendenta de la Ciudad Capital, Ing. Norma Fuentes y funcionarios provinciales. En representación del CONICET estuvieron la presidenta, Dra. Ana María Franchi y el subdirector del Centro Experimental de la Vivienda Económica de Córdoba, Jerónimo Kreiker.

Luego de la firma del convenio entre ambas partes se desarrolló una conferencia de prensa donde el Jefe de Gabinete, Elías Suarez destacó “la decisión del Gobernador Zamora de poder acompañar a estos proyectos y poder comprometerse con estas nuevas tecnologías que significan un avance tanto en el aspecto ambiental como también en cumplir con un objetivo que nuestra ciudad necesita y en ese sentido este convenio es un paso adelante”.

Luego el titular del IPVU, CPN. Augusto Du Bois Goitía hizo referencia al contenido del convenio “Es un acuerdo de transferencias tecnológicas para la construcción de ladrillos ecológicos que tienen como componente el pet, el plástico de las botellas descartables. Nosotros venimos trabajando de manera mancomunada con la Municipalidad, con las organizaciones y con el CONICET y hemos llegado a este momento, donde comenzara en nuestras instalaciones del tabique de Santa María la producción de estos ladrillos que servirán para construir casas de más santiagueños. Debo agradecer especialmente el apoyo del Gobernador, Dr. Gerardo Zamora quien se sumó inmediatamente a esta iniciativa” y destacó que “todo este movimiento tendrá un impacto social muy importante desde el punto de vista medio ambiental como también desde el punto de vista social”.

Por último el Subdirector del CEVE, Jerónimo Kreiker, felicitó a Santiago del Estero “por la firma de este convenio” y expresó su agradecimiento por la participación de varios sectores en “la concreción del mismo”. Finalmente, Kreiker destacó el crecimiento de la provincia. “Hace dos años tuve la oportunidad de conocer la ciudad. Es una provincia que tuvo un gran crecimiento y es una provincia sumamente ordenada. Realmente me sorprendió gratamente. Es hermosa y está muy bien cuidada, me imagino que me volverá a sorprender cuando los visite y sobre todo quiero destacar la calidad humana de su gente“, finalizó.