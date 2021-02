Vizzotti: “Fortaleceremos las acciones que garanticen la equidad en el acceso a las vacunas”

La flamante ministra de Salud brindó en su cuenta de Twitter el primer mensaje tras suceder a Ginés González García: “Es decisión del Presidente que llevemos adelante el plan de vacunación más grande de nuestra historia”.

Carla Vizzotti, flamante ministra de Salud de la Nación, comunicó esta tarde su primer mensaje tras asumir esta tarde en su nuevo cargo. Allí indicó: “Fortaleceremos los dispositivos y acciones que garanticen la equidad en el acceso a las vacunas, monitoreando el cumplimiento de la planificación prevista”.

En su breve publicación, la ex secretaria de Acceso a la Salud comenzó refiriéndose a Alberto Fernández, quien esta tarde la recibió en la Quinta de Olivos para su nombramiento formal: “Agradezco al Presidente por su confianza al darme esta responsabilidad, que espero retribuir con mi mayor esfuerzo y dedicación”.

Y completó: “Es decisión del Presidente que llevemos adelante el plan de vacunación más grande de nuestra historia con la mayor celeridad y ofreciendo a cada argentino y argentina la tranquilidad de que todas las vacunas se administren de acuerdo a precisos criterios sanitarios”.

En una ceremonia con bajo perfil y sin discursos, el mandatario le tomó juramento a Vizzotti, quien asumió formalmente al frente de la cartera que hasta ayer conducía Ginés González García.

Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, felicitó a Vizzotti en su cuenta de Twitter: “Incansable trabajadora por la salud pública, feminista, gran persona y enorme compañera. ¡Un lujo de ministra!”.

La llegada de Vizzotti al ministerio se dio tras la escandalosa salida que protagonizó el ex ministro; todo luego de que el periodista Horacio Verbitsky, quien también en una entrevista radial, habló sobre este “vacunatorio” al que solo accedían los funcionarios o quienes tenían llegada directa al ex ministro. “Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García –a quien conozco de mucho antes que fuera ministro– y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, contó.