Autoridades brindaron detalles del inicio de la vacunación a los mayores de 70 años

Este 27 y domingo 28 de febrero se inicia la etapa de Vacunación COVID-19 para personas de 70 años o más en la ciudad Capital comenzando por 33 sectores de los barrios donde, según el mapa epidemiológico, se registraron mayor cantidad de casos positivos desde que comenzó la pandemia.

Los adultos mayores o sus familiares podrán consultar día y horario de vacunación a través de la aplicación web: vacunarse.sde.gob.ar, sólo con el número de DNI.

La ministra de Salud de la provincia, Lic. Natividad Nassif, encabezó una conferencia de prensa para brindar especificaciones sobre la estrategia de vacunación en esta etapa, acompañada por la Jefa del Programa de Inmunizaciones, Dra. Florencia Coronel, la directora de APS, Dra. Marta Tarchini y el Ing. Nicolás Taboada, encargado del desarrollo de la app.

Al hacer uso de la palabra la ministra de salud manifestó­: “en esta primera etapa vamos a vacunar a los mayores de 70 años y también a los adultos que se encuentran en las residencias de internación. El día lunes comenzamos con las personas de las residencias y continuaremos los días sábado y domingo con un primer grupo de mayores que residen en 33 barrios de la ciudad capital”.

La ministra señaló que a través de la aplicación web VacunarSE “nuestros adultos mayores tendrán la posibilidad de consultar dónde vacunarse, la escuela, el día y el horario en que deberán concurrir a recibir la primera dosis”. Y agregó que las jornadas se realizarán en “36 escuelas que nos ha facilitado el Ministerio de Educación, desde las 9 a 14 hs”.

Por otro lado, la ministra Nassif explicó que “hay personas que pueden no encontrarse en el aplicativo a pesar de residir en algunos de estos 33 barrios. Esto puede deberse a distintas razones: que hayan estado residiendo en otra provincia, en otro país y que no tengan ingresado su número de documento al padrón porque no ha hecho un cambio oficial de su domicilio. Tanto para estos casos como para las que no puedan concurrir a vacunarse por encontrarse postradas, con dificultades de poder asistir al lugar, transmitimos tranquilidad ya que en breve estará incorporada en este aplicativo, la posibilidad de informar su situación y se les indicará los pasos a seguir”.

A su turno la Dra. Coronel recalcó que “el objetivo principal de la campaña de vacunación contra el SARS COV-2 es evitar la morbimortalidad, es decir evitar las complicaciones y la muerte por esta enfermedad en este grupo sobre todo. Todos los adultos de 70 van a ir recibiendo paulatinamente sus dosis de vacunas. Recordemos que es una vacuna altamente segura, son dos dosis, luego de la primera dosis a entre los 21 y 28 días se colocará la segunda”.

Por otra parte la Directora de APS, Dra. Marta Tarchini brindó precisiones sobre el operativo dentro de las escuelas. “Les pedimos a las personas que se van a vacunar que respeten la franja horaria porque lo que intentamos evitar es la aglomeración de personas. La mejor vacuna que tenemos es respetar el distanciamiento, la higiene de manos, el uso de barbijo. Para eso una vez que el adulto llega al centro de vacunación, va a estar en la entrada una persona que va a chequear que efectivamente figuren en ese padrón y les corresponda en ese establecimiento educativo, solo estarán en el lugar el personal de salud y personal de seguridad que los estarán acompañando. Vamos a garantizar que sea una jornada ordenada y segura para todos”.

Por último el Ing. Taboada explicó el funcionamiento de la app vacunarse “la idea era diseñar una aplicación que sea fácil de utilizar pensando en el grupo etario que nos toca enfrentar, brindarles una herramienta que sea simple. Se puede acceder a través de cualquier dispositivo móvil ya sea un celular, pc o Tablet , lo principal que les va a pedir el DNI , les va a brindar los datos personales , el lugar donde se va a vacunar y si tiene alguna imposibilidad de asistir en ese momento va a tener la posibilidad de informar su situación personal”.

Durante el sábado 27 y domingo 28 de febrero, comenzará a vacunarse el primer de mayores de 70 años que se domicilian en los siguientes Barrios:

Aeropuerto, Borges, COESA, General Paz, Juan Felipe Ibarra, Don Bosco, Bruno Volta, Belén, Santa Rosa De Lima, Mosconi, Kennedy, Autonomía, Industria, Villa Del Carmen, Los Inmigrantes, Tradición, Sarmiento, Juramento, Belgrano, 8 De Abril, La Católica, Reconquista, Cabildo, Jardín, Independencia, Almirante Brown, Islas Malvinas, América del sur, Ejercito Argentino, Campo Contreras, Saint Germes, Siglo XX y Siglo xxiEn los próximos días se programarán -con el mismo criterio epidemiológico- nuevos barrios y localidades, de acuerdo a la cantidad de vacunas que vaya recibiendo nuestra provincia hasta llegar con la vacuna a todos los mayores de 70 años.