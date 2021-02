Autoridades evaluaron la segunda jornada de vacunación de adultos mayores de 70 años

Con una gran respuesta de los adultos mayores se desarrolló la segunda jornada de la campaña de vacunación contra el COVID-19

Desde muy temprano, los mayores de 70 años asistieron a vacunarse contra COVID 19. La ministra de Salud de la provincia, Lic. Natividad Nassif monitoreó la tarea de los equipos junto al subsecretario Dr. César Monti, la directora de Atención Primaria de la Salud, Dra. Marta Tarchini y la Jefa del Programa de Inmunizaciones, Dra. Florencia Coronel.

En la Esc. Nacional de Comercio Prof. Antenor Ferreyra, las autoridades informaron a través de una conferencia de prensa, sobre la marcha de las jornadas.

La ministra de salud, Lic. Natividad Nassif expresó: «este fin de semana ha sido de esperanza y alegría y se ha logrado vencer el miedo de muchos abuelos que no querían vacunarse. Podemos decir que la vacunación ha resultado exitosa con una asistencia de entre el 65 y el 70% hasta la que va de la jornada. A quienes no han podido venir y han comunicado al centro de salud su situación, los equipos han ido a esos domicilios y continuarán haciéndolo durante esta semana”. “Estamos cumpliendo los objetivos que nos habíamos planteado, esto se logra cuando hay una acción colectiva», aseguró.

«Desde el Ministerio seguimos apelando a la conducta individual y hacernos responsables de los hábitos que pongan en riesgo a la población, con la vacuna iniciamos un proceso de lograr inmunidad, en todo esto debemos seguir manteniendo conductas con barbijo, distanciamiento, evitar la reuniones sociales y la higiene de manos permanentemente».

A su turno la Dra. Coronel agregó que «esta campaña de vacunación está planificada con prioridades. Hemos comenzado con el personal de salud, luego con los mayores de 70 años, el grupo de 60 a 69, el grupo de docentes de nivel inicial, primario y también se está trabajando en el registro de las personas de 18 a 59 años con condiciones de riesgo porque serán los próximos a vacunar. Falta completar el personal de salud y el personal de seguridad, todos estos grupos van a recibir sus dosis y se está trabajando fuertemente para esto, agradecemos al personal de salud, el personal de las UPAs que ha trabajado incansablemente y con mucho compromiso».

Por último la Directora de APS, expresó » hemos tenido muchas palabras de agradecimiento, sentimos un orgullo enorme por nuestro equipo de salud, las dos jornadas han sido muy movilizantes, trabajar con esta franja etaria que tiene muchas complicaciones y verlos llegar a vacunarse ha sido muy emotivo para todos».

Una adulta mayor que recibió la vacuna fue Rosa Hoyos de 74 años y contó que no tuvo miedo a la vacuna «agradezco a todo el personal de la salud lo hermoso y bien que me han atendido, desde que he entrado hasta que he salido. Me ha emocionado realmente la atención. Al colocarme la vacuna no he sentido absolutamente nada y me han dejado 20 minutos para controlarme y estoy de diez. Todas las personas tendrían que vacunarse para que nosotros no tengamos que enfermarnos y ocupar las camas de las personas que quizás lo necesiten más que nosotros, tenemos que prevenir esto, nadie está exento y tenemos que cuidarnos más que nunca en estos momentos», finalizó Rosa.