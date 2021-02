Comenzó la campaña de vacunación para adultos mayores de 70 años

Empezó la histórica campaña de vacunación contra Covid -19 para adultos mayores de 70 años en la provincia de Santiago del Estero, quienes hoy recibieron su primera dosis para protegerse con mucha esperanza y emoción, en un contexto de pandemia.

Fueron 37 escuelas habilitadas en 33 barrios de la Ciudad Capital, donde se llevó adelante la vacunación que estuvo a cargo de los equipos de salud del Ministerio de Salud, personal de UPAs, Caps y vacunadores, de promotores comunitarios, las fuerzas de seguridad y el Ministerio de Educación.

La ministra de Salud, Natividad Nassif y el subsecretario César Monti junto a la Jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, Dra. Florencia Coronel; la directora General de APS, Martha Tarchini, y el Director de Desarrollo Humano y Salud Comunitaria, Ramiro Blanco realizaron un recorrido por diversas instituciones educativas monitoreando el operativo en el que se 125 equipos de salud vacunarán, entre hoy y mañana, a más de 12.000 adultos mayores.

En la Escuela José Castiglione del Barrio Jorge Newbery, la ministra Natividad Nassif, hizo una evaluación del comienzo de las primeras horas: “hemos comenzado vacunando en el conglomerado urbano con mayor incidencia de letalidad y contagios, luego seguiremos por los otros barrios de la Capital, Banda y el interior de la provincia. Todo depende de la cantidad de vacunas que nos vayan llegando, esta es la variable que tenemos.

Estamos muy contentos porque vemos a los adultos mayores que han podido acceder a la vacunación. Es un sentimiento de mucha esperanza, de tranquilidad y esto es alentador. Le pedimos a los familiares y a los vecinos que traten de estar cerca de ellos y que los ayuden a poder informar en la página del lugar y el horario de vacunación”

Así mismo, la titular de la cartera de salud, Lic. Nassif, se refirió a la continuidad de la campaña. “Hay tres poblaciones que están a la espera de las vacunas, que son las personas de entre 60 a 69 años, los docentes, la población con factores de riesgo, de 18 a 59 años. Las dosis que nos llegarán de China, son vacunas autorizadas para población de 18 a 59 años, entonces éstas se utilizarán para vacunar a los docentes y luego las personas con factores de riesgo. La que estamos aplicando ahora para los adultos mayores es la Astrazeneca de la Universidad de Oxford, que se las envasa en la India, con estas y la SPUTNIK V vamos a seguir inmunizando a los adultos mayores”

Para finalizar, la ministra de salud, Lic. Nassif, agregó: “las personas que hoy no pudieron asistir por estar impedimentos físicamente o están postrados, nosotros durante la semana que viene vamos a ir a vacunarlos en sus domicilios. También están las personas que no han sido dadas en los registros que son de otro provincia o que tienen cambio de domicilio, o las extranjeras que viven en estos barrios no han notificado legalmente su residencia, por supuesto que eso son casos que se van a revisar y también van tener la oportunidad de vacunarse. Cuando tengamos el próximo cronograma de barrios, a medida que lleguen más vacunas, lo iremos informando “, concluyó.

Testimonios

En una de las primeras instituciones educativas, Escuela de Comercio Prof. “Antenor Ferreyra”, la Educadora Sanitaria, Marcela Coronel, expresó: “la verdad es un logro inmenso el poder estar cubriendo un grupo de mayores de edad que es muy importante, mucho tiempo se han estado cuidando y que el gobierno garantice la vacuna para cuidar a nuestros abuelos es muy importante”.

Luego de haber sido vacunado, el señor Rubén Díaz, expresó estar contento por la campaña y dijo: “Después que me hayan puesto la vacuna, me siento muy bien, por suerte he podido vacunarme, la atención es muy buena. Esto es un gran logro para la provincia”.

Por otra parte, emocionado y con mucha alegría, Ramón Díaz, manifestó “estamos en este día comenzando la vacunación, me siento perfectamente bien, esto es un gran logro para la provincia. Estoy muy contento porque ahora voy a poder ver a mis nietos que hace mucho no los veía. Estoy muy feliz y satisfecho”.

La señora, Yolanda Hedones, se mostró muy feliz por esta iniciativa sanitaria y esbozo: “muy contenta, emocionada que haya comenzado la vacunación en la provincia, la verdad que es terrible esta pandemia mundial y que aquí haya comenzado, es un logro inmenso”.

En la escuela N°1243 del Barrio Villa del Carmen, al hacer uso de la palabra la referente del Programa Provincial de Equipos Comunitarios del Ministerio de Salud, Lic. Nadia Kalinsky destacó: “estamos comenzando con la vacunación. Desde temprano que ya estaban los adultos mayores, fue una jornada muy organizada, gracias al ministerio de salud y el ministerio de educación pudimos comenzar sin ningún tipo de problemas, los chicos están recibiendo, nos organizamos para acompañarlos, la médica sondea la situación de cada paciente y una vez que corroboramos que este todo bien de ahí ya lo acompañamos para la salida que hay un familiar esperando, es muy grato recibir a los adultos mayores, que son las personas con riesgo que tenemos en la provincia. Además las autoridades están atentas a todas las situaciones y a todo este grupo etario”.

Seguidamente, el Coordinador de Upa 13 del Barrio Mosconi, Fabián Cáceres, a cargo de la Escuela N° 1243 del Barrio Villa del Carmen, recalco: “Estamos comenzado con esta vacunación que para nosotros es un gran desafío y estar al frente de esto para que nuestros adultos mayores puedan seguir adelante con su vida, con su salud es importante. Pudimos trabajar y organizar todo para que salga bien. Esto es muy importante para la salud y es lo que queremos”.

La Directora de la Escuela N°1243 del Barrio Villa del Carmen, Ramona de Quiroga, menciono: “Estamos acompañando como autoridad de la escuela a este maravilloso equipo, comprometidos con los abuelos, los adultos mayores. Al inicio de la jornada ya se podía ver en la cara, en los ojos de los abuelos, la felicidad y ese amor por la vida por seguir viviendo. Gracias al estado provincial por sostener esto y acompañar”.

Uno de los adultos mayores, Aldo Loza, contó: “me han colocado la vacuna, y estoy muy bien, espero sentirme mejor más adelante, esto es un gran logro para la provincia mantener a los ciudadanos cuidados”.

Juan Domingo Visetti, con felicidad acentuó: “Me estoy sintiendo perfecto en esta campaña de vacunación para los adultos mayores, no estoy teniendo ningún problema, me parece muy bien que se esté llevando a cabo en la provincia, para que no sintiéramos mejor”.